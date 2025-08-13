Dorohusk Źródło: Google Earth

Była noc z poniedziałku na wtorek (12 sierpnia) gdy uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku przykuł pociąg towarowy, który wjechał z Ukrainy do Polski. Zastanawiające było to, że skład zamiast pojawić się na przejściu, zatrzymał się na przejeździe kolejowym.

"Po dotarciu na miejsce i wejściu do lokomotywy funkcjonariusze poczuli woń alkoholu od maszynisty pociągu oraz jego pomocnika, co wskazywało, że mogą oni znajdować się pod wpływem alkoholu" – pisze w komunikacie młodszy chorąży Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Lublinie.

Strażnicy weszli do pociągu Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Zabezpieczyli pociąg przed dalszą jazdą

Badanie alkomatem potwierdziło że 34-letni maszynista miał w swoim organizmie prawie dwa promile alkoholu, a jego 31-letni pomocnik - ponad dwa promile.

"Pociąg towarowy został zabezpieczony przed dalszą jazdą, zaś obaj obywatele Ukrainy zostali zatrzymani i osadzeni w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w placówce SG w Dorohusku" – zaznacza mł. chor. Smyk.

Dobrowolnie poddali się karze

Sprawą zajęła się policja. Mężczyźni usłyszeli zarzuty z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (grozi za to do trzech lat więzienia).

- Skorzystali z artykułu 335 Kodeksu postępowania karnego i dobrowolnie poddali się karze. Dostali grzywnę oraz czteroletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Muszą też uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne – mówi, w rozmowie z tvn24.pl, nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

Nie mogą przez pięć lat wjechać do Polski

Po zakończeniu czynności procesowych mężczyźni zostali zobowiązani przez Straż Graniczną do opuszczenia terytorium Polski, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium do RP i strefy Schengen na okres pięciu lat.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.