Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Maszynista i jego pomocnik byli pijani

Strażnicy weszli do pociągu
Dorohusk
Źródło: Google Earth
Maszynista oraz jego pomocnik, którzy w Dorohusku (woj. lubelskie) wjechali do Polski pociągiem towarowym byli pijani. Zatrzymali ich funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zwrócili uwagę, że skład zamiast wjechać na przejście graniczne, zatrzymał się na przejeździe kolejowym. 

Była noc z poniedziałku na wtorek (12 sierpnia) gdy uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na kolejowym przejściu granicznym w Dorohusku przykuł pociąg towarowy, który wjechał z Ukrainy do Polski. Zastanawiające było to, że skład zamiast pojawić się na przejściu, zatrzymał się na przejeździe kolejowym.

"Po dotarciu na miejsce i wejściu do lokomotywy funkcjonariusze poczuli woń alkoholu od maszynisty pociągu oraz jego pomocnika, co wskazywało, że mogą oni znajdować się pod wpływem alkoholu" – pisze w komunikacie młodszy chorąży Paweł Smyk z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Lublinie.

Strażnicy weszli do pociągu
Strażnicy weszli do pociągu
Źródło: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Zabezpieczyli pociąg przed dalszą jazdą

Badanie alkomatem potwierdziło że 34-letni maszynista miał w swoim organizmie prawie dwa promile alkoholu, a jego 31-letni pomocnik - ponad dwa promile.

"Pociąg towarowy został zabezpieczony przed dalszą jazdą, zaś obaj obywatele Ukrainy zostali zatrzymani i osadzeni w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w placówce SG w Dorohusku" – zaznacza mł. chor. Smyk.

Dobrowolnie poddali się karze

Sprawą zajęła się policja. Mężczyźni usłyszeli zarzuty z artykułu 178a paragraf 1 Kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (grozi za to do trzech lat więzienia).

- Skorzystali z artykułu 335 Kodeksu postępowania karnego i dobrowolnie poddali się karze. Dostali grzywnę oraz czteroletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Muszą też uiścić świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarne – mówi, w rozmowie z tvn24.pl, nadkomisarz Ewa Czyż z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu

Kupił dwie "małpki" i wypił na przystanku. Decyzja prokuratury w sprawie kierowcy autobusu

WARSZAWA
Pijany kierowca uderzył w drzewo i dachował

Pijany kierowca uderzył w drzewo i dachował

Wrocław

Nie mogą przez pięć lat wjechać do Polski

Po zakończeniu czynności procesowych mężczyźni zostali zobowiązani przez Straż Graniczną do opuszczenia terytorium Polski, z zakazem ponownego wjazdu na terytorium do RP i strefy Schengen na okres pięciu lat.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Autorka/Autor: tm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaStraż Graniczna
Czytaj także:
sklep polki rogeria rossmann - Magda Wygralak shutterstock_2422434079
Wielka sieć rezygnuje ze sprzedaży dużej części napojów
BIZNES
Widok na miasto Anchorage na Alasce
Trump z Putininem na Alasce i "najbardziej szalona" teoria spiskowa
Świat
kubek czekolada rece shutterstock_2237221025_1
Straciła ciążę po wypiciu gorącej czekolady
Świat
imageTitle
Dlaczego Duplantis bije rekord tylko o centymetr?
Najnowsze
Pijany mężczyzna w fosie
Z fosy miejskiej wyciągnęli mężczyznę
Wrocław
Całkowite zaćmienie Słońca widoczne w 2023 r. z Australii
Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"
METEO
Wojciech O. i Marcin O. zatrzymani
154 zarzuty dla "Jaszczura" i Ludwiczka". Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0016
Apel do ministrów Żurka i Kierwińskiego. "Powinni zobaczyć reportaż"
Polska
Obcokrajowcy zatrzymani w sprawie bójki z użyciem noża
Pobili się pracownicy sezonowi, w ruch poszedł nóż
WARSZAWA
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Jak "grillowano" ministrę Pełczyńską-Nałęcz. Ujawniamy kulisy posiedzenia rządu
Polska
Andrzej Werner
"Wielka strata dla kultury polskiej i polskiego życia publicznego"
Kultura i styl
Dominika Włodarczyk
"Nienawidziłam kolarstwa, po prostu nienawidziłam". Polka przyćmiła gwiazdy
Mariusz Czykier
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
WARSZAWA
Kołobrzeg. Driftował po rondzie
Driftował na rondzie, obok radiowozu
Szczecin
Uciekali przed policjantami
Jechali hulajnogami za szybko, ktoś krzyknął: "uciekamy"
Kraków
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się w zamkniętym lokalu
Turysta zasnął w toalecie. Obudził się po zamknięciu restauracji
Trójmiasto
Zatrzymali dwóch mężczyzn
Namierzyli ich "łowcy głów". Ukrywali się w Holandii
Lublin
Upał, Polska
To będą najgorętsze dni w tym roku. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?
METEO
Przelew z telefonu na konto bankowe
Przerwa w realizacji przelewów. Komunikat
BIZNES
CBŚP rozbiło grupę wyłudzającą odszkodowania (zdj. ilustracyjne)
Dodatek mieszkaniowy dla służb mundurowych. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
Hit transferowy w ekstraklasie. Były reprezentant wrócił po czternastu latach
EUROSPORT
imageTitle
Polska bez Sochana, alarmu nie ma. "Niech każdy martwi się o siebie"
EUROSPORT
Osiedle po modernizacji na wizualizacjach
Państwowy deweloper zmienił zdanie. "Zatoka czerwonych świń" zostaje
WARSZAWA
imageTitle
Świątek w elitarnym gronie. Tylko dwie tenisistki zarobiły więcej
EUROSPORT
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0015
"Victoria prosiła o kontakt z mamą". Dlaczego nie została wysłuchana?
Polska
Kradł z konta zmarłego
Wypłacał pieniądze z konta zmarłego podopiecznego
Opole
Zerwana sieć trakcyjna, zmiany w komunikacji miejskiej
Koparka zerwała sieć trakcyjną, duże utrudnienia
Wrocław
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 14-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dwie osoby zatrzymane
WARSZAWA
Policja zatrzymała pięć osób (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało w wodzie przy nabrzeżu
Szczecin
Wołodymyr Zełenski
Zełenski weźmie udział w rozmowie z Trumpem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica