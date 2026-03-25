Wjechała autem w ogrodzenie komisariatu, nie przeżyła

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 16.00 na ulicy Niepodległości w Dęblinie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 73-letnia mieszkanka powiatu ryckiego, kierując Toyotą, wyjeżdżała z ulicy Rynek - drogi podporządkowanej - na ulicę Niepodległości. W chwili, gdy pojazdy na drodze głównej zatrzymały się, kobieta ruszyła, po czym zjechała z jezdni i uderzyła w ogrodzenie Komisariatu Policji w Dęblinie.
Świadek zdarzenia powiadomił dyżurnego i wspólnie z komendantem komisariatu, który kończył służbę, przystąpił do udzielania pomocy.
Kobieta była nieprzytomna. Podjęto reanimację i wezwano pogotowie ratunkowe, ale - mimo wysiłków wielu osób - jej życia nie udało się uratować.
Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej. Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśniają śledczy.
Opracowanie Martyna Sokołowska /tok
Źródło: tvn24.pl
