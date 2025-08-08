Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Wjechał w znajomego i dwukrotnie po nim przejechał. Ruszył proces

Kierowca dwukrotnie przejechał autem po mężczyźnie
Do wypadku doszło w powiecie ryckim
Źródło: Google Earth
Przed Sądem Okręgowym w Lublinie ruszył proces Oskara K. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa znajomego. W styczniu w Dęblinie 27-latek miał potrącić mężczyznę samochodem i dwa razy po nim przejechać. Śledczych zapewniał, że "nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy".

Prokuratura oskarżyła Oskara K. o to, że działając z zamiarem pozbawienia życia, umyślnie i celowo wjechał samochodem w 34-latka.

Śledczy ustalili, że pojazd kierowany przez 27-latka uderzył pokrzywdzonego w prawy bok i przewrócił go na jezdnię. Następnie oskarżony dwukrotnie przejechał po mężczyźnie, najpierw do przodu, a później cofając.

W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał między innymi złamania kości prawej nogi i kości biodrowej. Obrażenia spowodowały u 34-latka rozstrój zdrowia na czas dłuższy niż siedem dni.

Oskar K. został doprowadzony do sądu z aresztu. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wjechał w 34-latka i dwa razy po nim przejechał. "Umyślnie i celowo"

Wjechał w 34-latka i dwa razy po nim przejechał. "Umyślnie i celowo"

Miała być kara za podwójne zabójstwo. Sąd uznał, że to był wypadek. Jest apelacja

Miała być kara za podwójne zabójstwo. Sąd uznał, że to był wypadek. Jest apelacja

Potrącił znajomego i odjechał

W nocy z 2 na 3 stycznia 2025 roku policja otrzymała zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny na ulicy Podchorążych w Dęblinie. Na miejscu funkcjonariusze zastali pogotowie, które udzielało pomocy poszkodowanemu 34-latkowi. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń i trafił do szpitala. Policja ustaliła wówczas, że kierowca nie udzielił mu pomocy i odjechał.

Dzień po wypadku 27-letni Oskar K. został zatrzymany. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd zadecydował o tymczasowym areszcie.

Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa
Mężczyzna odpowie za usiłowanie zabójstwa
Źródło: KPP Ryki

"Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy"

Z wyjaśnień składanych przez K. podczas śledztwa wynika, że znał pokrzywdzonego od kilku lat. W dniu zdarzenia mężczyźni mieli spotkać się w mieszkaniu 34-latka. Następnie 27-latek wyszedł z budynku i chciał odjechać, ale znajomy pobiegł za nim.

Według oskarżonego do wypadku doszło z winy pokrzywdzonego, który podczas próby jego ominięcia miał rzucić się pod pojazd.

- Nigdy nie miałem żadnego powodu, aby chcieć go zabić. Nie miałem zamiaru zrobić mu krzywdy - mówił K. podczas śledztwa.

Oskarżony przyznał, że był wcześniej karany za kradzieże. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywotnie więzienie.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP Ryki

Udostępnij:
TAGI:
SądLubelskieProkuraturaSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
WARSZAWA
Andrzej Duda
Giertych chce śledztwa wobec Dudy. "W związku z utratą immunitetu"
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
Rok 2027. Co to za data i czy oznacza wojnę?
Maciej Michałek
Karol Nawrocki
"To jest próba sabotażu i wywrócenia nie tylko sceny politycznej, ale polskiej gospodarki"
BIZNES
Walka z pożarem Canyon Fire
Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles
METEO
pc
Belka: Nawrocki to taki Duda w okresie "trumpowskim"
Vladimir Putin
Kończy się termin dla Putina. Dalej obowiązuje? Trump: to zależy od niego
Świat
imageTitle
Trener Rakowa musiał tłumaczyć się nie tylko z porażki
EUROSPORT
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Obecnego szefa nazywa "kretynem". Czy nowy utrzyma utrzyma niezależność?
BIZNES
imageTitle
Niespodzianka w finale. 18-latka królową Montrealu
EUROSPORT
Kontenery PCK (zdjęcie ilustracyjne)
PCK wycofuje pojemniki, państwo nie widzi problemu
Natalia Szostak
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
WARSZAWA
Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem
Po spotkaniu z Putinem rozmawiał z sojusznikami
Świat
imageTitle
Tu rodzą się talenty. Rekordowa frekwencja w Tour de Pologne Junior
EUROSPORT
imageTitle
Szok w Barcelonie. Czołowy obrońca bliski odejścia
EUROSPORT
lotto shutterstock_2243440457
Wysoka wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
BIZNES
Wróci upał i burze
Prognoza zagrożeń IMGW. Upały coraz bliżej
METEO
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty". Korzystały szczury i jest duży problem
WARSZAWA
imageTitle
Aktualna mistrzyni świata zakończyła karierę
EUROSPORT
Izraelskie pojazdy wojskowe w Strefie Gazy - widok od strony izraelskiej granicy z enklawą (3 sierpnia 2025 r.)
Chcą pełnej okupacji Strefy Gazy. Media: izraelski rząd poparł plan
Świat
imageTitle
Boniek zażartował z występu Legii
EUROSPORT
Puste butelki po alkoholu
Coraz więcej takich zwolnień lekarskich. Biją na alarm
Afryka, Niger
Ponad 600 milionów ludzi żyje tam bez prądu. Obraz nierówności
Świat
Protesty ultraortodoksyjnych żydów w Tel Awiwie (6.08.2025)
"Prędzej umrzemy, niż zaciągniemy się do wojska". Protestują
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Miasto "nękane przez brutalną przestępczość". Trump podjął decyzję
Świat
Wołodymyr Zełenski
Seria międzynarodowych rozmów Zełenskiego
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania w Kaliszu. Zdjęcie z 7 sierpnia
Projekt Nawrockiego, rozmowy w sprawie Ukrainy, tragedia w Tatrach
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pochmurno, lato
Będą chmury, ale temperatura dopisze. Pogoda na dziś
METEO
638902021624700159aa
Niewykorzystane sytuacje Rakowa. Bolesna porażka w eliminacjach
EUROSPORT
Władimir Putin
Politico: nowy warunek dla Putina. Trump: to nieprawda
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica