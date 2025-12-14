4promile

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja dostała w czwartek około godziny 16 zgłoszenie, że w miejscowości Czernic doszło do kolizji.

"Policjanci zastali tam dwa uszkodzone pojazdy - citroena oraz mercedesa. Za kierownicą mercedesa znajdował się mężczyzna, od którego wyczuwalna była silna woń alkoholu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń" - relacjonuje w komunikacie aspirant Łukasz Filipek z Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

Zjechał na przeciwległy pas, zderzył się z innym autem Źródło: KPP Ryki

Zabrała mu kluczyki i wezwała służby

Jak ustalili funkcjonariusze, 50-letni kierowca mercedesa zjechał na łuku drogi na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym z przeciwnego kierunku citroenem, którym kierowała 43-latka. Kobieta, podejrzewając, że 50-latek może być pijany, zabrała mu kluczyki i wezwała służby.

Okazało się, że miał blisko cztery promile alkoholu w organizmie. Pobrano również od niego krew do badań.

Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wysoka grzywna, świadczenie pieniężne w wysokości do 60 tysięcy złotych oraz przepadek pojazdu, którym kierował (lub jego równowartości).

Kierowca mercedesa uderzył w kobietę, która jechała citroenem Źródło: KPP Ryki

OGLĄDAJ: TVN24 HD