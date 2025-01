Siatka maskująca, gałęzie, prowizoryczne okienko. Tak wyglądał szałas, który w lesie na terenie Białej Podlaskiej stworzył sobie 38-latek. Policja znalazła w środku amfetaminę, która wystarczyłaby do sporządzenia ponad 300 porcji dilerskich. W namiocie ukrywała się też poszukiwana 29-latka.

Znaleźli plastikowy pojemnik z białym proszkiem

- Wspólne działania policjantów potwierdziły posiadane informacje. Ustalili miejsce przygotowanego i zamaskowanego gałęziami namiotu. W środku przebywały cztery osoby, w tym 29-latka poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności oraz 38-letni właściciel stworzonego lokum – pisze w komunikacie nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Mundurowi znaleźli w szałasie plastikowy pojemnik z białym proszkiem. Wstępne badania potwierdziły, że to amfetamina.

Znaleziona amfetamina wystarczyłaby do sporządzenia ponad 300 porcji dilerskich

- Wystarczyłaby do sporządzenia ponad 300 porcji dealerskich tego narkotyku. Nielegalna substancja została zabezpieczona, natomiast mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. Do policyjnego aresztu trafiła też 29-latka – zaznacza policjantka.