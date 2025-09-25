Miała na ciele 40 ran ciętych i kłutych. Lekarz z wyrokiem za zabicie żony

Zabójstwo w Annopolu. 64-letni mąż ofiary trafił do aresztu Źródło: KPP Kraśnik

Na 10 lat więzienia skazał Sąd Okręgowy w Lublinie lekarza Andrzeja K., oskarżonego o zabicie żony w Annopolu we wrześniu ub.r. O sprawie poinformował w czwartek rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Lublinie Andrzej Mikołajewski.

Według sądu oskarżony zabił swoją żonę, "działając pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami". Jak ustalił sąd, pokrzywdzona miała na ciele 40 ran ciętych i kłutych.

Za ten czyn Andrzejowi K. grozi maksymalnie 10 lat więzienia. Prokuratura domagała się, by mężczyzna odpowiadał za podstawowy typ zabójstwa, zagrożony karą od 10 lat więzienia do dożywocia. Wyrok jest nieprawomocny. Proces lekarza toczył się za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyłączył jawność rozprawy ze względu na dobro bliskich ofiary.

"Uchodzili za zgodną parę"

Przypomnijmy, że we wrześniu ub. r. policja dostała zgłoszenie o krzykach kobiety wzywającej pomocy w jednym z bloków w Annopolu. Drzwi otworzył funkcjonariuszom Andrzej K. Na podłodze w kuchni leżała nieprzytomna ranna kobieta. Obok niej znajdował się nóż, drugi nóż pokryty krwią był na blacie kuchennym. Mimo reanimacji życia żony lekarza - 57-letniej pielęgniarki - nie udało się uratować.

Akt oskarżenia przeciwko 65-letniemu lekarzowi skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Kraśniku.

"Pomimo krzyku pokrzywdzonej, stawiania oporu i wzywania przez nią pomocy, oskarżony był nieugięty i konsekwentnie realizował swój zamiar i zadawał jej kolejne ciosy nożem" - podkreślono w akcie oskarżenia. Z ustaleń śledczych wynika, że byli małżeństwem od kilkudziesięciu lat. Prowadzili razem przychodnię zdrowia. Uchodzili za zgodną parę. Policja nie interweniowała wcześniej u nich w domu. Podczas śledztwa podejrzany Andrzej K. nie przyznał się do zarzutu. Biegli psychiatrzy uznali, że oskarżony był poczytalny.