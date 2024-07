Bociek Wojtek miał niewielkie szanse na przeżycie, teraz wrócił do gniazda

"Karmiłem go, wpychając pokarm do dzioba"

Społecznik w rozmowie z tvn24.pl relacjonuje, że walka o życie ptaka nie była łatwa. - Karmiłem go manualnie, wpychając mu pokarm do dzioba. Pierwsze dwa dni były bardzo kluczowe, ale na szczęście organizm zaczął funkcjonować, Wojtek zaczął nabierać sił, zaczął już jeść sam. Trafił do innych młodych bocianów, które też do nas trafiły w tym okresie i cały czas rósł jak na drożdżach - opisuje Artur Paul ze Stowarzyszenia "Pomagam bocianom" z pasieki pod Żychlinem. Kiedy bocian podrósł, został zaobrączkowany i jak dodaje społecznik, po długich treningach wzbił się w powietrze. Pierwszym punktem, który sobie obrał za cel, było gniazdo, z którego został zabrany w maju i na którym przebywa jego rodzeństwo. Na nagraniu widać, że bociany stojące na gnieździe na początku są bardzo zdziwione lądowaniem kolejnego osobnika, po czym zaczynają głośno klekotać. Wojtek w pewnym momencie siada na gnieździe i obserwuje, co zrobi jego rodzeństwo. - Ta wizyta na początku niekoniecznie się spodobała jego rodzeństwu. W gnieździe już jest ciasno, bo stoi na nim czwórka ptaków. Jeden z najstarszych bocianów - Cytrynek - niezbyt miło przywitał Wojtusia. Ale reszta zaczęła klekotać. Myślę, że one będą razem odlatywać do ciepłych krajów, bo ta integracja, te geny i to wyczucie zadziała - podsumowuje Artur Paul.