Naprawiał maszynę rolniczą. 37-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło około godziny 8.30 w Złoczewie przy ulicy Burzenińskiej. Służby otrzymały informację o porażeniu prądem mężczyzny.
Naprawiał maszynę rolniczą. Nie żyje
- 37-letni mężczyzna został porażony prądem w trakcie naprawy maszyny rolniczej. Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadził świadek zdarzenia, potem reanimację mężczyzny przejęli strażacy i lekarz, który stwierdził jego zgon - poinformował brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Dokładne okoliczności zdarzenia policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.
