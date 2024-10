Radny zaparkował na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami i poszedł do bankomatu

Było siedem lub osiem wolnych miejsc

- Wracałem akurat z pobliskiej piekarni, pan radny mi śmignął kiedy miałem przejść przez pasy, kiedy wsiadałem do samochodu, zobaczyłem, że zaparkował na miejscu dla osób z niepełnosprawnościami, więc nie omieszkałem podjechać autem, żeby mieć na to dowód. Pan radny tam zaparkował i poszedł do bankomatu naprzeciwko tego miejsca, żeby wypłacić pieniądze - opisuje Przemysław Jagielski. - Co ciekawe obok, było wolnych, siedem, może osiem innych miejsc parkingowych. Jego zachowanie mogłoby częściowo tłumaczyć, że nie było tam wolnych miejsc, ale były, co widać na nagraniu. Przejście 30 metrów więcej, to nie jest coś, co nauczycielowi wychowania fizycznego by zaszkodziło. Co ciekawe ten sam radny w ubiegłej kadencji zabiegał o powstanie miasteczka rowerowego, żeby wykształcać prawidłowe odruchy na ulicy, na drodze wśród młodych ludzi, a sam w tak skandaliczny sposób, zasady i reguły łamie - dodaje radny niezależny.