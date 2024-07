Mural za 30 tysięcy zł przykryli styropianem. Zostanie odmalowany

W sierpniu odtworzony zostanie policyjny mural, który powstał na ścianie budynku przychodni zdrowia w Zgierzu (woj. łódzkie) z okazji 100-lecia policji. Malowidło po czterech latach zostało przykryte styropianem w związku z remontem obiektu. Pieniądze na powstanie muralu wyłożyło aż siedem lokalnych samorządów.

Mural został odsłonięty w 2019 roku na należącym wówczas do miasta budynku przychodni lekarskiej, który stoi naprzeciwko Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Dzieło powstało z okazji 100-lecia formacji. Na jego powstanie pieniądze wyłożyło siedem samorządów: miasto Zgierz, gmina Zgierz, powiat zgierski, Aleksandrów Łódzki, gmina Parzęczew, miasto Głowno i gmina Ozorków. W sumie kosztował nieco ponad 30 tysięcy złotych. Dzieło o powierzchni 240 metrów kwadratowych zostało wykonane przez artystów z Gdańska - Marcina Budzińskiego i Dorotę Jabłońską.

Mural został zakryty styropianem

Od kilku miesięcy właścicielem budynku, gdzie mieści się Poradnia Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego, jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Przychodnia została poddana termomodernizacji i odremontowana, a mural został przykryty styropianem.

- Dobrze by było, żeby na tej bladej ścianie coś znowu powstało, bo aż bije po oczach - wskazywała naszemu dziennikarzowi pani Małgorzata.

- Ja nie rozumiem do końca, po co ktoś to w ogóle na tej ścianie ruszał, przecież ten mural był znany już chyba przez wszystkich, mogli tamte ściany ocieplić, a to zostawić - podpowiada pan Janusz. - Miejmy nadzieję, że coś tutaj znowu namalują, bo - jak pan widzi - wygląda to nienaturalnie, tak biało - dodaje mężczyzna.

W grudniu ubiegłego roku, rzecznik policji w Zgierzu, podkomisarz Robert Borowski deklarował, że mural zostanie odmalowany. - Ten mural będzie odmalowany przez tych samych artystów - zapewniał w grudniu 2023 roku policjant.

Samorządowcy podzieleni

O sytuację z muralem pytaliśmy pod koniec ubiegłego roku kilku samorządowców z powiatu zgierskiego, którzy dołożyli pieniądze na jego powstanie. - Powiem panu szczerze, że o tej sprawie dowiaduję się od pana. Ciekawe, za czyje pieniądze odmalują ten mural? - pytał z uśmiechem burmistrz Głowna, Grzegorz Janeczek. Zapowiadał, że miasto już drugi raz nie dołoży się do jego odmalowania. - Miasto nie powinno już w takiej sytuacji się znaleźć, bo to jest trochę nietaktowne - bo ufamy, że nasze pieniądze, za które zrobiono ten mural, będą dobrze spożytkowane i ten mural będzie funkcjonował przez najbliższe 20 lat na przykład. Wygląda na to, że zostaliśmy wystrychnięci na dudka, zostało tu stracone zaufanie - podkreślał.

- Ten mural powinni odtworzyć, ale to już teraz jest poza nami. My jako powiat już nie dołożymy pieniędzy na ten mural, to jest sprawa pomiędzy policją a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi - mówił ówczesny starosta zgierski, Bogdan Jarota. - Jeśli będzie taka potrzeba, to pieniądze się znajdą i dołożymy oczywiście. Ale na razie nikt nas o to nie pytał - usłyszeliśmy w grudniu od burmistrza Ozorkowa, Jacka Sochy.

Mural będzie odnowiony w sierpniu

W grudniu Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał nam, że mural zostanie odnowiony, ale nie sprecyzował, kiedy się to stanie. Teraz nowa rzecznik marszałka województwa łódzkiego podała termin.

- Mural wraca w sierpniu. Taki sam jak był. Kosztu nie wyodrębnimy. Mural zostanie odtworzony w ramach kwoty przeznaczonej na modernizację poradni. Zaś sam mural wykona firma współpracująca z dwoma artystami, którzy wykonywali pierwotny projekt muralu - przekazała nam Jolanta Baranowska.

