Jeżeli Donald Trump i J.D. Vance sprzedadzą Ukrainę Władimirowi Putinowi, zostaną na zawsze zapamiętani jako zdrajcy podstawowej wartości, która ożywiała politykę zagraniczną USA przez 250 lat - obrony wolności przed tyranią - napisał komentator "New York Times" Thomas Friedman. Odniósł się do wtorkowej rozmowy prezydentów USA i Rosji. Autor podkreślał, że to Rosja jest odpowiedzialna za wybuch wojny w Ukrainie i to ten kraj mógłby "w najłatwiejszy sposób" zakończyć konflikt.