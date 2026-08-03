Nie ustąpił pierwszeństwa 16-latkowi. Nastolatek trafił do szpitala
W poniedziałek, trzeciego sierpnia o godz. 9.45 doszło do wypadku na skrzyżowaniu w miejscowości Zakulin, w w województwie łódzkim,
-78-letni mężczyzna kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 16-latkowi, w wyniku czego doszło do wypadku - przekazał starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
Natolatek poruszał na elektrycznej hulajnodze. Chłopak został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z łódzkich szpitali.
Na miejscu zdarzenia nadal trwają czynności.
Źródło: tvn24.pl