Łódź Nie ustąpił pierwszeństwa 16-latkowi. Nastolatek trafił do szpitala Svitlana Kucherenko |

Ekspertka ruchu drogowego o kontrolach hulajnóg elektrycznych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek, trzeciego sierpnia o godz. 9.45 doszło do wypadku na skrzyżowaniu w miejscowości Zakulin, w w województwie łódzkim,

-78-letni mężczyzna kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 16-latkowi, w wyniku czego doszło do wypadku - przekazał starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Natolatek poruszał na elektrycznej hulajnodze. Chłopak został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z łódzkich szpitali.

Na miejscu zdarzenia nadal trwają czynności.