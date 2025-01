Wątpliwości co do poczytalności?

Wnosząc apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi obrońca Bartosza K., mecenas Igor Retecki zarzucił sądowi pierwszej instancji, że dokonał nieprawidłowej i zbyt wąskiej weryfikacji stanu psychicznego oskarżonego. Domagał się zmiany wyroku wydanego 23 lipca ub.r. z powodu niepoczytalności oskarżonego. - Wątpliwość obrony wynika ze sprzeczności między wcześniejszymi opiniami psychiatrycznymi i tymi przygotowanymi już po zabójstwie, z których wynika, że doszło do poprawy stanu psychicznego oskarżonego. Obrona stoi na stanowisku, że badanie to powinno zostać pogłębione, a jeśli wymagałoby to dodatkowych zaawansowanych czynności diagnostycznych, sąd powinien skierować sprawę do ponownego rozpoznania - powiedział adwokat Igor Retecki podczas czwartkowej rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi.