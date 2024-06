Szef komisji śledczej z KO i były minister z PiS z najlepszymi wynikami

Wybory do europarlamentu w okręgu 6, obejmującym całe województwo łódzkie wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W sumie na tę partię głosy oddało ponad 292 tysiące wyborców, co daje ponad 38 procent poparcia. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowało 252 tysiące wyborców, a to daje ponad 33 procent poparcia. Podium w województwie łódzkim - tak jak w całym kraju - zamyka Konfederacja. Głosy na tę partię oddało ponad 83 tysiące wyborców, co przełożyło się na blisko 11-procentowe poparcie. Na czwartym miejscu znalazła się Lewica, na którą głosy oddało ponad 75 tysięcy osób - blisko 10 procent poparcia. Piąty wynik uzyskała Trzecia Droga, na którą zagłosowało blisko 50 tysięcy wyborców, a to dało niecałe 6 procent poparcia.