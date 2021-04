Dom po eksplozji runął, jedna osoba zginęła. Biegły: zawiniła samowolnie wybudowana instalacja

Piotrkowska prokuratura otrzymała wyniki pracy biegłego - badał przyczyny eksplozji, po której zawalił się dom jednorodzinny we Włodzimierzowie (woj. łódzkie). Do tragedii, w której życie straciła jedna osoba, doszło - jak wynika z ekspertyzy - z powodu samowolnie zamontowanej instalacji gazowej.

Budynek we Włodzimierzowie niedaleko Sulejowa runął 15 listopada ubiegłego roku. Na posesję, na której jeszcze niedawno stał dom wysłanych zostało ponad stu strażaków, w tym członkowie grup poszukiwawczych z Łodzi i Poznania, które natychmiast rozpoczęło przeczesywanie gruzowiska. Najpierw udało się dotrzeć do przytomnej kobiety. Okazało się, że to córka właścicieli posesji.