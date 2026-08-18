Nie dostał alkoholu, podpalił pięć pojazdów i naczepę
Do zdarzenia doszło w weekend na terenie gminy Warta. Pijany 58-letni mężczyzna, który został przygarnięty przez jednego z mieszkańców pod swój dach, zadzwonił do niego i poprosił, aby ten kupił mu alkohol. Gospodarz odmówił, tłumacząc, że sklepy są już zamknięte.
Według śledczych. wtedy 58-latek zaczął grozić właścicielowi posesji przez telefon. Miał zapowiedzieć, że jeśli nie dostanie alkoholu, "wszystko wysadzi w powietrze". Zaniepokojony właściciel pobiegł na sąsiednią posesję należącą do niego, gdzie przebywał 58-latek.
Podpalił pięć pojazdów
"Zobaczył jak 58-latek polał łatwopalną cieczą kontener oraz stojące na posesji pojazdy, a następnie je podpalił" - informuje łódzka policja.
O zdarzeniu zostały poinformowane służby, które pojechały na miejsce. W wyniku pożaru spłonęło pięć pojazdów oraz naczepa samochodu ciężarowego.
Na miejscu policjanci zatrzymali 58-latka, który miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Usłyszał zarzuty
Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty związane ze zniszczeniem mienia, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności, oraz zarzut kierowania gróźb karalnych, zagrożony karą do trzech lat więzienia.
Prokurator złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu.