O zatrzymaniu poszukiwanych obywateli Rosji poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Głowna Policji. "26 sierpnia wieczorem na autostradzie A2, w rejonie węzła Skierniewice, policjanci z kilku powiatów garnizonu łódzkiego zatrzymali dwóch obywateli Rosji poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania podejrzanych o zabójstwo w Belgii. Działania Policji były błyskawiczne i perfekcyjnie skoordynowane. Nikt nie odniósł obrażeń" - poinformowano we wpisie.
