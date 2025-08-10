Logo strona główna
Łódź

Samochód wjechał w uczestników pielgrzymki. Osiem osób rannych

Zagadkowa śmierć czterech osób pod Ostrołęką (zdjęcie ilustracyjne)
Bryg. Jędrzej Pawlak o wypadku w powiecie radomszczańskim
Źródło: TVN24
Samochód wjechał w pielgrzymkę osób w niedzielę w powiecie radomszczańskim (województwo łódzkie) - poinformowała rzeczniczka prasowa łódzkiej policji Aneta Sobieraj. Osiem osób zostało poszkodowanych, w tym 2,5 roczne dziecko.

Około godziny 18 w miejscowości Grobla 54-letni mężczyzna kierujący Oplem najechał na tył poruszających się drogą powiatową uczestników pielgrzymki - przekazała rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadkomsarz Aneta Sobieraj.

Poinformowała też, że w wyniku tego zdarzenia obrażenia odniosło osiem osób. Trwa diagnostyka poszkodowanych i nie ma obecnie informacji o ofiarach śmiertelnych.

Kierowca samochodu został zatrzymany. Miał około 1,3 promila alkoholu we krwi. Na miejscu cały czas pracują służby.

Autorka/Autor: sz, lk/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Wypadkiwojewództwo łódzkie
