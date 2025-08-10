Samochód wjechał w uczestników pielgrzymki. Osiem osób rannych

Bryg. Jędrzej Pawlak o wypadku w powiecie radomszczańskim Źródło: TVN24

Około godziny 18 w miejscowości Grobla 54-letni mężczyzna kierujący Oplem najechał na tył poruszających się drogą powiatową uczestników pielgrzymki - przekazała rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadkomsarz Aneta Sobieraj.

Poinformowała też, że w wyniku tego zdarzenia obrażenia odniosło osiem osób. Trwa diagnostyka poszkodowanych i nie ma obecnie informacji o ofiarach śmiertelnych.

Kierowca samochodu został zatrzymany. Miał około 1,3 promila alkoholu we krwi. Na miejscu cały czas pracują służby.