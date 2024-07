Zdjęcie pisma, które otrzymała rowerzystka zostało zamieszczone na internetowym profilu EL 00000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi. Czytamy w nim, że pismo od towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczy zdarzenia, które miało miejsce 27 września 2023 roku. Wtedy to, jak podnosi ubezpieczyciel, doszło do uszkodzenia samochodu marki Mazda. Ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji - między innymi notatki sporządzonej przez warszawskich policjantów - ma wynikać, że do uszkodzenia doszło z winy rowerzystki.

"Nie ma zmiłuj"

Kwestia ubezpieczeń

Strzelanie z armaty do komara

Podkreśla, że chociaż sam ma wykupioną polisę OC, inni powinni mieć w tym zakresie wolną rękę. - To jest jak na loterii. Prawdopodobieństwo, że doprowadzimy do kosztownej szkody nie jest gigantyczne. Wiem o czterech, pięciu przypadkach, kiedy z winy rowerzysty doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Prawdopodobieństwo, że narobimy szkód rowerem jest kilkukrotnie niższe niż w przypadku samochodu. Ale to nie znaczy, że tego ryzyka nie ma. Szukanie jednak z tego powodu pretekstu, do systemowego nakładania obowiązku ubezpieczania się przez rowerzystów to strzelanie z armaty do muchy - kończy.