Kierowca uderzył w drzewo, auto spłonęło. Nie żyje 42-latek

Do tragedii doszło w Radomsku w województwie łódzkim

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 8 na 9 sierpnia w Radomsku. 40 minut po północy służby ratunkowe zostały wezwane na ul. Piłsudskiego, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo, a następnie zapalił się.

- Kiedy dojechaliśmy na miejsce, 42-mężczyzna z tego pojazdu znajdował się poza nim, a świadkowie zdarzenia prowadzili reanimację. Strażacy przystąpili do reanimacji mężczyzny i działań gaśniczych. Życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazał starszy kapitan Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się Źródło: KP PSP w Radomsku

Działania straży pożarnej zakończyły się o godz. 2.28.

Samochód spłonął po uderzeniu w drzewo Źródło: KP PSP w Radomsku