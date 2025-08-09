Logo strona główna
Łódź

Kierowca uderzył w drzewo, auto spłonęło. Nie żyje 42-latek

Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się
Do tragedii doszło w Radomsku w województwie łódzkim
Samochód osobowy uderzył w drzewo i stanął w płomieniach w Radomsku (woj. łódzkie). Gdy strażacy dotarli na miejsce, 42-letni kierowca znajdował się już poza pojazdem – reanimację prowadzili świadkowie. Życia mężczyzny nie udało się uratować. 

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z 8 na 9 sierpnia w Radomsku. 40 minut po północy służby ratunkowe zostały wezwane na ul. Piłsudskiego, gdzie samochód osobowy uderzył w drzewo, a następnie zapalił się.

- Kiedy dojechaliśmy na miejsce, 42-mężczyzna z tego pojazdu znajdował się poza nim, a świadkowie zdarzenia prowadzili reanimację. Strażacy przystąpili do reanimacji mężczyzny i działań gaśniczych. Życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazał starszy kapitan Marek Jeziorski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się
Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się
Źródło: KP PSP w Radomsku

Działania straży pożarnej zakończyły się o godz. 2.28. 

Samochód spłonął po uderzeniu w drzewo
Samochód spłonął po uderzeniu w drzewo
Źródło: KP PSP w Radomsku
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Radomsku

województwo łódzkieRadomskoWypadek
