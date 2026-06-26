Radomsko Awaria wodociągów w Radomsku. Większość mieszkańców była bez bieżącej wody Oprac. Natalia Grzybowska |

Awaria wodociągów w Radomsku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do dwóch awarii sieci wodociągowej doszło w piątek nad ranem w Radomsku. W obu przypadkach pękły rury wodociągowe.

Pierwszą awarię zlokalizowano przy ulicy Wilsona, drugą około 800 metrów dalej - przy ulicy Grodzkiej. Służby ustaliły dokładne miejsca, w których doszło do uszkodzeń rur.

Mieszkańcy Radomska byli zmuszeni korzystać z beczkowozów Źródło zdjęcia: TVN24

Były czasowe wyłączenia wody

Jak przekazał w piątek prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku Zbigniew Rybczyński, konieczne było czasowe wyłączanie wody w różnych częściach miasta, aby ograniczyć jej dopływ do miejsc awarii. W efekcie mieszkańcy mogli odczuwać spadki ciśnienia lub chwilowe przerwy w dostawie wody, które następnie wracały.

- Robimy wszystko, by jak najszybciej przywrócić stabilne dostawy w możliwie największej części miasta, jednocześnie izolując odcinki objęte awarią - mówił w piątek Zbigniew Rybczyński.

Były punkty poboru wody

W związku z awariami uruchomiono w mieście osiem punktów poboru wody. Mieszkańcy mogli tam zaopatrywać się w wodę pitną.

Zorganizowano również pomoc dla osób starszych i z niepełnosprawnościami - w takich przypadkach woda była dostarczana przez pracowników PGK bezpośrednio do domów.

Mieszkańcy Radomska byli zmuszeni korzystać z beczkowozów Źródło zdjęcia: TVN24

Usunęli awarię w późnych godzinach nocnych

W sobotę po godzinie 9 PGK Radomsko poinformowało, że awaria została usunięta. Prace zakończyły się w późnych godzinach nocnych.

"Obecnie trwa stopniowe napełnianie sieci wodą. Woda dociera już do większości odbiorców, jednak na całkowite przywrócenie dostaw we wszystkich punktach miasta trzeba jeszcze poczekać" - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

Usuwali awarię Źródło zdjęcia: PGK Radomsko

Nadal działają dwa punkty poboru wody

PGK prosi też mieszkańców o wskazywanie w komentarzach pod postem miejsc, gdzie nadal nie ma wody.

"Pomoże nam to w monitorowaniu sytuacji i dalszych działaniach. Jednocześnie informujemy, że nadal pozostają dostępne punkty poboru wody pitnej: ul. Leszka Czarnego - przy Banku Pekao S.A., ul. Tysiąclecia 9 - naprzeciwko bazaru" - poinformowano.

Mieszkańcy Radomska byli zmuszeni korzystać z beczkowozów Źródło zdjęcia: TVN24

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