Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Na rondzie zginął pieszy

Śmiertelny wypadek w Poddębicach
Poddębice
Źródło: Google Earth Pro
Tragiczny wypadek na drodze krajowej numer 72 w Poddębicach (Łódzkie). Kierowca samochodu ciężarowego potrącił pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu.

Do zdarzenia doszło w piątek (27 lutego) po południu na rondzie na ulicy Łódzkiej w Poddębicach. Strażacy musieli wyciągnąć ofiarę spod naczepy ciężarówki. - Pieszy niestety zginął - poinformowała oficer prasowa policji w Poddębicach, mł. asp. Alicja Bartczak. I dodała: - Co do okoliczności zdarzenia na tym etapie się nie wypowiadamy. Cały czas są badane, ustalamy świadków tego tragicznego wypadku.

Śmiertelny wypadek w Poddębicach
Śmiertelny wypadek w Poddębicach
Źródło: KP PSP w Poddębicach
Śmiertelny wypadek w Poddębicach
Śmiertelny wypadek w Poddębicach
Źródło: KP PSP w Poddębicach

Okoliczności wypadku wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Poddębicach.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Poddębicach

Udostępnij:
Tagi:
PoddębiceŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiDroga krajowa 72Straż pożarnaPolicjaProkuratura
Czytaj także:
imageTitle
Duża prędkość, paskudny upadek. "Ale to wyglądało niedobrze"
EUROSPORT
Doprowadzenie na komendę policji podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. Zarzuty i areszt dla 17-latka
Opole
Netanjahu
Netanjahu w orędziu: nie będziemy siedzieć bezczynnie
Świat
2026-02-28T103320Z_1_LWD938528022026RP1_RTRWNEV_C_9385-IRAN-CRISIS-BAHRAIN-STILLS-0008
Iran odpowiada. Atak na amerykańskie bazy
Świat
iran
Izraelskie źródła: oni byli celem ataków
RELACJA
shutterstock_1617771937
Kolejne kraje zamykają przestrzenie powietrzne
BIZNES
Zniszczenia po burzy Kristin w Figueira da Foz w Portugalii
Burze zniszczyły ponad 230 tysięcy domów
METEO
Teheran po ataku USA i Izraela
Atak i odpowiedź Iranu. Wicepremier: to priorytet
BIZNES
imageTitle
Polacy wicemistrzami świata. Zadecydowały rzuty karne
EUROSPORT
Jechał pijany po drodze ekspresowej S14 na rowerze
Wjechał rowerem na drogę ekspresową
Łódź
Reza Pahlavi, najstarszy syn Mohammada Rezy Pahlaviego, ostatniego szacha Iranu
Syn obalonego szaha apeluje na nagraniu do Trumpa
Świat
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
Samolot do Dubaju zawrócony, LOT odwołał wszystkie rejsy do Tel Awiwu
WARSZAWA
imageTitle
Sochan punktował, Knicks zwyciężyli. Wielki powrót MVP
EUROSPORT
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na 112 i powiedział, że jest poszukiwany
WARSZAWA
Samolot Airbus A321-231 linii lotniczych Wizz Air
Linie lotnicze zawieszają połączenia. "W związku z eskalacją sytuacji"
BIZNES
Izrael rozpoczyna atak na Iran
"Epicka Furia". CNN: może potrwać kilka dni
Świat
Wojsko Polskie
"Sytuacja monitorowana". Komunikat polskiego wojska
Świat
imageTitle
Wygrała dwa złota i zmartwiła fanów. "Ciało i mózg nie chcą tego ciągnąć dalej"
EUROSPORT
Izrael rozpoczyna atak na Iran
Nawrocki i Tusk o sytuacji w Iranie
Polska
Kierowca autobusu wjechał na przejazd kolejowy, mimo opuszczających się rogatek
Rogatki się zamykały, kierowca autobusu wjechał na przejazd
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Niebywały chaos. Jeden podpadł sędziom, reszta wypadła z trasy. A kto wygrał?
EUROSPORT
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Wezbrane rzeki. Najwyższy stopień ostrzeżeń na Mazowszu
METEO
mapa-2
Nie tylko Teheran. Mapa ataków
Świat
trump
"Kiedy skończymy, przejmijcie rządy". Oświadczenie Trumpa
Świat
Konflikt w Iranie
Chaos w stolicy. Kolejki na stacjach, brak łączności
BIZNES
Ktoś skatował królika Marcysia
Skatował Marcysia i obciął mu uszy. Zarzuty i areszt
Kraków
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Poranne zderzenie z autobusem
WARSZAWA
Wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Biegły: jechał z prędkością 227 kilometrów na godzinę, maksymalną dla tego modelu auta
WARSZAWA
imageTitle
Marzec z NBA w Eurosporcie. Zobacz plan transmisji
EUROSPORT
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Kamieniem w worku zabił przypadkowego przechodnia
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica