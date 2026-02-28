Na rondzie zginął pieszy

Do zdarzenia doszło w piątek (27 lutego) po południu na rondzie na ulicy Łódzkiej w Poddębicach. Strażacy musieli wyciągnąć ofiarę spod naczepy ciężarówki. - Pieszy niestety zginął - poinformowała oficer prasowa policji w Poddębicach, mł. asp. Alicja Bartczak. I dodała: - Co do okoliczności zdarzenia na tym etapie się nie wypowiadamy. Cały czas są badane, ustalamy świadków tego tragicznego wypadku.
Okoliczności wypadku wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Poddębicach.
Autorka/Autor: pk/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Poddębicach