Pobicie w centrum Łodzi, 15 osób zatrzymanych
Do zatrzymań doszło we wczesnych godzinach porannych, 21 września. Mężczyźni mają od 19 do 38 lat.
Usłyszeli oni zarzuty dotyczące pobicia w lipca tego roku. Dotyczy to zajścia na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Do trzech mężczyzn posiadających gadżety z logiem jednego z łódzkich klubów piłkarskich podeszła wówczas grupa około 30 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców innego klubu z województwa łódzkiego. Otoczyli ich, uniemożliwiając ucieczkę, a następnie bili i kopali.
Zatrzymani, decyzją Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, zostali objęci policyjnymi dozorami. Grożą im kary do siedmiu lat więzienia.
Źródło: tvn24.pl