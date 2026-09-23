Łódź Pobicie w centrum Łodzi, 15 osób zatrzymanych Damian Nowicki |

Policja w Łodzi zatrzymała sprawców brutalnego pobicia Źródło wideo: KMP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi

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Do zatrzymań doszło we wczesnych godzinach porannych, 21 września. Mężczyźni mają od 19 do 38 lat.

Usłyszeli oni zarzuty dotyczące pobicia w lipca tego roku. Dotyczy to zajścia na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Do trzech mężczyzn posiadających gadżety z logiem jednego z łódzkich klubów piłkarskich podeszła wówczas grupa około 30 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców innego klubu z województwa łódzkiego. Otoczyli ich, uniemożliwiając ucieczkę, a następnie bili i kopali.

Zatrzymani, decyzją Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście, zostali objęci policyjnymi dozorami. Grożą im kary do siedmiu lat więzienia.

Policjanci zatrzymali podejrzanych o pobicie Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi