Sąd Apelacyjny w Dubaju stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji do Polski Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku samochodowego na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Informację przekazał w piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. "Oznacza to, że sąd uznał, że nie istnieją przeszkody prawne" - wyjaśniła na sobotniej konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratury Krajowej. Do sprawy odniósł się też pełnomocnik rodziny ofiar tej tragedii. - Jestem pełny nadziei, że ten proces już jest na finiszu - powiedział mecenas Łukasz Kowalski.

"Sąd uznał że nie istnieją przeszkody prawne"

- Przede wszystkim przyjmujemy tę informację bardzo pozytywnie, bo to oznacza, że sąd emiracki - przy czym ten sąd to jest sąd w pierwszej instancji, biorący udział w postępowaniu ekstradycyjnym, uznał, że nie istnieją przeszkody prawne określone umową dwustronną o współpracy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Polską i ZEA , a także przeszkody prawne określone w ustawodawstwie wewnętrznym tego państwa - bo każde państwo w ramach swojej procedury posiada przepisy wewnętrzne również instytucje ekstradycji. Ta decyzja może być zaskarżona, przysługuje środek odwoławczy, taki środek może złożyć każda strona (...) oczywiście spodziewamy się, że pan Sebastian M. i jego obrońca będą tę decyzję kwestionować - powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami prokurator Anna Adamiak.

"Bardzo dobra wiadomość"

"Decyzja sądu nie jest prawomocna, w ciągu 30 dni stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania. Wówczas sprawę rozpatrzy sąd II instancji, którym jest Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - zaznaczył dalej Bodnar, podkreślając, że to orzeczenie to "znaczący postęp w staraniach o sprowadzenie podejrzanego do Polski".