Do sytuacji doszło w niedzielę, około godziny 4. W gmachu Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim pojawiła się agresywna kobieta, weszła na oddział ratunkowy.

- Naruszyła nietykalność cielesną lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego, po czym oddaliła się ze szpitala. Trwają czynności zmierzające do ustalenia personaliów agresorki. Wyjaśniamy dokładne okoliczności tego zdarzenia i szukamy kobiety - powiedziała nam mł. asp. Edyta Daroch, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Szukają agresorki

Według portalu piotrkowski24.pl, kobieta miała pobić personel, ale według oficjalnych informacji przekazywanych przez policję, poszkodowani nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Trwają ustalenia, czy kobieta mogła na oddziale szukać pomocy albo czy wcześniej była pacjentką lecznicy. Funkcjonariusze zabezpieczyli szpitalny monitoring. Na razie nie podjęto decyzji o publikacji nagrania czy zdjęć.

Grozi jej surowa kara

Do niedawna maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła trzy lata. Zgodnie z nowelizacją przepisów, która weszła w życie w styczniu 2026 roku, za atak na policjanta, strażaka lub ratownika medycznego grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Za agresywne zachowanie w miejscu publicznym, np. w szpitalu czy urzędzie, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny od tysiąca do pięciu tysięcy złotych lub tysiąca złotych mandatu.

