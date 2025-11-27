Śledztwo w sprawie korupcji. Starosta w areszcie, policjanci z zarzutami

Powiat pajęczański. Zatrzymano sześciu urzędników, dwóch przedsiębiorców i dwóch policjantów Źródło: Łódzka Policja

Prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu poinformowała w czwartek, że w śledztwie dotyczącym korupcji urzędniczej w powiecie pajęczańskim (Łódzkie) podejrzanych jest dziesięć osób zatrzymanych 25 listopada. Wśród podejrzanych jest sześciu urzędników samorządowych z terenu powiatu pajęczańskiego, dwóch przedsiębiorców i dwóch policjantów z miejscowej komendy. Dwaj ostatni po przedstawieniu im zarzutów zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.

- Zatrzymano dziesięć osób. Wszystkim zatrzymanym prokurator ogłosił zarzuty. Tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące zostało zastosowane przez sąd wobec Pawła S., pełniącego funkcję starosty pajęczańskiego. Wobec dziewięciu pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe do 100 tys. zł - poinformowała prokurator Jolanta Szkilnik.

Zabezpieczono też pieniądze Źródło: Łódzka Policja

Dodała, że zatrzymani przedsiębiorcy usłyszeli zarzuty podżegania do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, a także przekupstwa, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.

Przeszukali 30 miejsc, zatrzymali 10 osób

Prokurator Szkilnik poinformowała, że zarzuty wobec pozostałych podejrzanych osób dotyczą przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, sprzedajności urzędniczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, fałszu intelektualnego, a także ujawnienia osobie nieuprawnionej ustalonych danych.

Zatrzymania podejrzanych w śledztwie sieradzkiej prokuratury 25 listopada 2025 r. dokonali policjanci Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi przy wsparciu policjantów służby kryminalnej z innych komórek KWP oraz z jedenastu jednostek KMP i KPP garnizonu łódzkiego. Ze względu na zatrzymanych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie w akcji brali udział także funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Przeprowadzono przeszukania w 30 miejscach związanych z podejrzanymi osobami.

Zatrzymano 10 osób Źródło: Łódzka Policja

- Zabezpieczone zostały dane, które zostaną podane szczegółowym analizom w kontekście przedmiotu śledztwa. Badana też będzie prawidłowość procedowania wydawanych decyzji administracyjnych. Śledztwo jest w bardzo wczesnej fazie i bardziej obszerne szczegóły będzie można podać dopiero na jego późniejszym etapie - powiedziała prokurator Szkilnik.

Trwały przeszukania Źródło: Łódzka Policja

