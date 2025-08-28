Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Podpalił odpady i poszedł dalej. Nie wiedział, że jest obserwowany

Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Źródło: Straż Miejska w Pabianicach
Strażnicy miejscy i policjanci z Pabianic (Łódzkie) zatrzymali mężczyznę, który w oku kamery podpalił odpady leżące przy jednej z ulic. To w ciągu ostatnich kilkunastu dni kolejny pożar w mieście. Służby nie wykluczają, że zatrzymany 49-latek może mieć z nimi związek.

Do zdarzenia doszło 26 sierpnia przy ulicy Bohaterów w Pabianicach. Strażnicy miejscy opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać mężczyznę podpalającego stertę odpadów. Po chwili idzie dalej. "Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia, ale za pomocą sieci kamer miejskich był 'prowadzony' przez operatora i przy ul. Orla/ul. Świętokrzyska został zatrzymany" - informuje w poście pabianicka straż miejska.

Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Źródło: Straż Miejska w Pabianicach

Seria pożarów w Pabianicach

To kolejny - na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni - pożar w Pabianicach. Wstępnie w obu przypadkach służby poinformowały, że doszło do podpalenia. - W dzielnicy Bugaj doszło do podpalenia bloku. Z kolei na ulicy Waryńskiego podpalono drewniany budynek - przypomniał komendant straży miejskiej w Pabianicach, Tomasz Makrocki. I dodał: - Na nagraniu z monitoringu, które opublikowaliśmy, widać, że te podpalone odpady leżały blisko drewnianego budynku, dlatego potraktowaliśmy tę sprawę poważnie. Widać, że ta osoba specjalnie tam podeszła, podpaliła je i odeszła.

Sprawcą okazał się 49-latek, który w rozmowie ze strażnikami miejskimi nie przyznał się do podpalenia i został przekazany w ręce policji.

Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Źródło: Straż Miejska w Pabianicach

Policyjne postępowanie

Młodszy aspirant Marta Bączyk z policji w Pabianicach potwierdziła, że mężczyzna został zatrzymany. - Obecnie przebywa w szpitalu. W momencie kiedy szpital opuści, zostaną wykonane z nim czynności w związku z tym podpaleniem. Natomiast cały czas policjanci prowadzą czynności, zbierają dowody, żeby ustalić, czy ten mężczyzna ma związek z serią podpaleń w mieście - podkreśliła policjantka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
posiedzenie rządu

TVN24 HD
NA ŻYWO

posiedzenie rządu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Pabianicach

Udostępnij:
TAGI:
PabianiceŁódzkiewojewództwo łódzkiepożarStraż miejskaPolicjaWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
shutterstock_2444748555
Cukrzyca może upośledzać zmysły u młodzieży. "Zmiany często są nieodwracalne"
Zdrowie
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Skrytka była pod włazem, a w niej historyczne dokumenty
Szczecin
Wiesław Mering i Antoni Długosz
Jest odpowiedź Watykanu w sprawie słów biskupów na Jasnej Górze
Świat
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
WARSZAWA
Upał
Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
METEO
rachunki platnosci kalkulator oplaty shutterstock_785560924
Jest zapowiedź ministra w sprawie cen prądu
BIZNES
Wysłano cywilom "pierwsze powołania do wojska"? Wyjaśniamy
Polska na pierwszym miejscu. Najnowszy raport NATO
Polska
shutterstock_2267987229
Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych
Najnowsze
37-latkowi grozi dożywocie
W centrum miasta znaleźli ciało. Zarzut dla 37-latka
Lubuskie
Andrzej Pluta jest kluczowym graczem reprezentacji Polski
Ma to w genach. Najpierw zaczął chodzić, za chwilę już rzucał
Dariusz Szarmach
imageTitle
Pierwsze takie pudło gwiazdy Bayernu od 2022 roku
EUROSPORT
Podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii obywatele Rosji zostali doprowadzeni do prokuratury
Byli poszukiwani po zabójstwie w Belgii, obywatele Rosji w prokuraturze
Łódź
Karol Nawrocki
"Nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa". Co zawetował Nawrocki?
BIZNES
"Taty nie ma" reż. Jan Saczek
Dwie szanse na oscarowe złoto. Przełomowy sukces Polaków
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2629201055
Transplantacja ręki od zmarłego dawcy. Specjalizuje się w tym jeden ośrodek w Polsce
Zdrowie
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu
Uciekał przed policją na hulajnodze, uderzył w radiowóz. Słono zapłaci
Opole
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR
BIZNES
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został budynek delegatury Unii Europejskiej
Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"
Świat
2025-08-28T085150Z_1_LWD035028082025RP1_RTRWNEV_D_0350-UKRAINE-CRISIS-ATTACK-KYIV-STRIKE-MOMENT-UGC-0002
Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa
Świat
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
WARSZAWA
Siostra Małgorzata Chmielewska
"Ambaras, kim właściwie jestem". Jak pomaga siostra Chmielewska
Polska
Na miejscu działa sześć zastępów straży pożarnej
Pożar budynku technicznego. Jedna osoba w szpitalu
Szczecin
Żarłacz rafowy czarnopłetwy (Carcharhinus melanopterus)
Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców
METEO
imageTitle
Grbić zadecydował. Oni pojadą na siatkarskie mistrzostwa świata
EUROSPORT
shutterstock_2608174557
Bezdech senny zależy od poziomu dopaminy. Ważne odkrycie polskich naukowców
Zdrowie
imageTitle
Nowa godzina rozgrywania finałów Ligi Mistrzów. Duża zmiana
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjny transfer potwierdzony. Anglik zagra w Szczecinie
EUROSPORT
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
WARSZAWA
Nowe Objezierze. Wykopaliska archeologiczne (zdjęcie z 2020 roku)
Wrócili na teren wykopalisk, odkryli kolejne groby sprzed czterech tysięcy lat
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica