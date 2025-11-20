Bus uderzył w tył ciężarówki. Policja nie wyklucza zaśnięcia za kierownicą

Zderzenie busa z ciężarówką na S8 Źródło: OSP Chechło

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 7 na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Róża i Pabianice Południe. Służby otrzymały informację o zderzeniu samochodu dostawczego z ciężarówką.

Cztery osoby ranne

Na miejsce zdarzenia pojechało kilka zastępów straży pożarnej, policja i zespół ratownictwa medycznego. - Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący Renault Trafic wjechał w tył ciężarówki i następnie odbił się o barierki. Kierujący Renault nie pamięta, co się stało, więc bardzo prawdopodobne i nie wykluczamy takiej możliwości, że zasnął za kierownicą - przekazała podkomisarz Agnieszka Jachimek z KPP w Pabianicach.

Poważny wypadek na S8 pod Łodzią Źródło: OSP Chechło

Do szpitali w Łodzi trafiło dwóch 18-latków i 20-latek. Do lecznicy w Pabianicach zabrano też 19-latkę. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie wszyscy to biatloniści, którzy jechali na badania. Droga ekspresowa S8 została już odblokowana.