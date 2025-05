Do zdarzenia doszło w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie) Źródło: TVN24

Przed sądem stanie 20-letni Jakub B., który w lipcu 2024 roku w Opocznie oblał substancją łatwopalną i podpalił mężczyznę. 20-letnia ofiara zmarła w szpitalu kilka dni później. Sprawca jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Kluczowe fakty: Do zdarzenia doszło w połowie lipca w Opocznie. 20-letni mężczyzna został oblany łatwopalną cieczą i podpalony.

Kilka dni później policjanci zatrzymali 13-, 14- i 19-latka. Starszy z nich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jak informują śledczy, ofiara i zatrzymani znali się tylko z widzenia.

Podpalony mężczyzna zmarł dwa tygodnie później w warszawskim szpitalu. Prokuratura zmieniła sprawcy zarzuty na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Informacje o akcie oskarżenia przeciwko Jakubowi B., który 12 lipca 2024 roku w Opocznie oblał łatwopalną cieczą i podpalił młodego mężczyznę, przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, prokurator Dorota Mrówczyńska.

- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Opocznie skierował do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu Jakubowi B., oskarżonemu o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem mężczyzny, którego w dniu 12 lipca 2024 roku w Opocznie oblano łatwopalną cieczą i podpalono, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł. Osoby współdziałające z Jakubem B. w dokonaniu czynu poniosą odpowiedzialność karną na zasadach przewidzianych dla nieletnich. Czyn zarzucany oskarżonemu zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności - poinformowała prokurator Mrówczyńska.

Podpalenie mężczyzny w Opocznie

Policjanci z Opoczna, którzy zajmowali się sprawą podpalenia młodego mężczyzny, zatrzymali potencjalnych sprawców po kilku dniach.

- Niedaleko był monitoring, ale nie obejmował on miejsca zdarzenia. Ustaliliśmy świadków - nawet takich piszących komentarze w internecie. Zabezpieczyliśmy też zapisy między innymi z kamer sklepowych. Funkcjonariusze dotarli do dwóch osób nieletnich w wieku 13 i 14 lat - informowała w połowie lipca 2024 roku podkomisarz Barbara Stępień, ówczesna rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Dzień później policjanci zatrzymali kolejną osobę - 19-latka. - Ci ludzie spotkali się ze sobą przypadkiem, wcześniej znali się z widzenia. Spożywali razem alkohol, doszło do sprzeczki i 19-latek się zdenerwował na zachowanie pokrzywdzonego - najpierw doszło do pobicia go, a potem oblania łatwopalną cieczą i podpalenia - informowała podkomisarz Barbara Stępień.

