Łódź W lesie znaleźli bomby lotnicze. Pokazali miejsce po ich detonacji Piotr Krysztofiak |

Bomby z czasów II wojny światowej odnaleziono na terenie Nadleśnictwa Opoczno Źródło wideo: Nadleśnictwo Opoczno Źródło zdj. gł.: Nadleśnictwo Opoczno

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"Nadleśnictwo Opoczno otrzymało anonimowe zgłoszenie o prawdopodobnym odnalezieniu niewybuchów na terenie naszych lasów. Leśniczy udał się na miejsce, aby zweryfikować przekazaną informację. Po potwierdzeniu, że znalezisko stanowi zagrożenie, niezwłocznie powiadomił odpowiednie służby. Okazało się, że odnalezione przedmioty to trzy bomby lotnicze z okresu II wojny światowej" - napisali leśnicy w mediach społecznościowych.

Bomby zostały odnalezione w Nadleśnictwie Opoczno Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Opoczno

Bomby zostały odnalezione w Nadleśnictwie Opoczno Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Opoczno

Bomby zostały zdetonowane

Dzień później leśnicy przekazali, że bomby zostały "zneutralizowane" na poligonie przez Patrol Saperski z 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych Nadleśnictwa Opoczno widać moment detonacji bomby - czarny dym unoszący się nad drzewami i lej, który powstał. "Na czas prowadzonych działań teren został odpowiednio zabezpieczony przez policję, która wyznaczyła i zabezpieczyła strefę bezpieczeństwa w promieniu około kilometra od miejsca detonacji. Mimo upływu wielu lat w lasach wciąż można natrafić na niebezpieczne pozostałości z okresu II wojny światowej. W przypadku zauważenia przedmiotu przypominającego niewybuch nie wolno go dotykać ani przenosić. Należy oddalić się z miejsca i niezwłocznie powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Wyświetl mniej" - przypomnieli leśnicy.

Lej po wybuchu bomby z czasów II wojny światowej Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Opoczno

Moment detonacji bomby z czasów II wojny światowej Źródło zdjęcia: Nadleśnictwo Opoczno