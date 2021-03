Tragiczny wypadek w gęstej mgle. Nie żyje jedna osoba, dwie są ranne

Dwie osoby w szpitalu

Do szpitala przetransportowano 48-letniego kierowcę ciężarówki i jego 33-letniego pasażera. Nie wiadomo, dlaczego kierowca audi zjechał ze swojego pasa ruchu. To, pod nadzorem prokuratora, będą wyjaśniać policjanci. - Niewykluczone, że zostanie powołany biegły, by ustalić dokładne przyczyny wypadku. Przesłuchani zostaną kierowca ciężarówki i jego pasażer - przekazuje Kowalski.