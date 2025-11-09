To nie kwiaciarnia, przedszkole ani fryzjer. To MOP

Kluczowe fakty:
- MOP-ami Strzelce Północ i Strzelce Południe opiekują się dwie kobiety - matka i córka. W korytarzu i toaletach stoją kwiaty, ściany są upiększone postaciami z bajek, a co porę roku zmienia się tam wystrój małej wystawy. W budynku pachnie, a podłogi lśnią.
- Na korkowej tablicy zawieszonej w korytarzu zmotoryzowani zostawiają małe karteczki, na których można przeczytać opinie i podziękowania.
- - Najzabawniejszy wpis, jaki przeczytałam na tej tablicy, brzmiał: "Tutaj mnie pochowajcie". Uśmiałam się bardzo - wspomina pani Monika, jedna z twórczyń wystroju MOP-ów.
Zanim pojechaliśmy na MOP pod Kutnem, w którym pracują mama z córką, zatrzymaliśmy się na MOP-ie Głowno Wschód, kilkanaście kilometrów wcześniej. Obiekt jakich wiele, parking, altanki, plac zabaw i budynek z toaletami.