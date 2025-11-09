To nie kwiaciarnia, przedszkole ani fryzjer. To MOP

Kluczowe fakty:

MOP-ami Strzelce Północ i Strzelce Południe opiekują się dwie kobiety - matka i córka. W korytarzu i toaletach stoją kwiaty, ściany są upiększone postaciami z bajek, a co porę roku zmienia się tam wystrój małej wystawy. W budynku pachnie, a podłogi lśnią.

Na korkowej tablicy zawieszonej w korytarzu zmotoryzowani zostawiają małe karteczki, na których można przeczytać opinie i podziękowania.