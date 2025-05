Nie żyje Zbigniew Burzyński, był prezydentem Kutna przez 22 lata

W wieku 73-lat zmarł były prezydent Kutna Źródło: UM w Kutnie

W wieku 73 lat zmarł były wieloletni prezydent Kutna (Łódzkie), Zbigniew Burzyński. Zmagał się z ciężką chorobą. Prezydentem był nieprzerwanie przez 22 lata.

O śmierci byłego, wieloletniego prezydenta Kutna poinformował portal Kutnowskie Centrum Informacyjne. Zbigniew Burzyński zmarł w wieku 73 lat, od dawna zmagał się z poważną chorobą. Prezydentem Kutna był nieprzerwanie przez 22 lata - od 2002 do 2024 roku. W ostatnich wyborach samorządowych nie starał się o reelekcję, poparł natomiast swojego wieloletniego współpracownika, Mariusza Sikorę, który został prezydentem Kutna. Nie odszedł jednak z samorządu, w obecnej kadencji był miejskim radnym.

W wieku 73-lat zmarł były prezydent Kutna Źródło: UM w Kutnie

"Kutno straciło swoją duszę"

- Był wspaniałym człowiekiem, który całym sercem był oddany dla Kutna, nawet jak przestał pełnić funkcję prezydenta, a został radnym, cały czas był obecny w urzędzie, przychodził, dowiadywał się, co dzieje się w mieście, leżało mu to wszystko bardzo na sercu - komentuje śmierć byłego prezydenta wieloletni rzecznik magistratu w Kutnie, Kamil Klimaszewski. I dodaje: - Powiedzieć, że Kutno straciło dzisiaj kogoś ważnego, to nic nie powiedzieć. Straciło przede wszystkim swoją duszę dwóch ostatnich dekad.