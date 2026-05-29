Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Nie żyje profesor Marcin Kozakiewicz, znany chirurg z Łodzi. Zginął w wypadku na autostradzie A1

|
Zmarł prof. Marcin Kozakiewicz
Czołowe zderzenie na autostradzie A1 pod Łodzią
Źródło wideo: KP PSP w Koluszkach
Źródło zdj. gł.: Facebook / Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
W wypadku samochodowym pod Łodzią na autostradzie A1 zginęły dwie osoby. Jedna z nich to prof. Marcin Kozakiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Samochód, w którym podróżował lekarz, zderzył się z jadącym pod prąd kierowcą.

O śmierci prof. Kozakiewicza poinformował Uniwersytet Medyczny w Łodzi. "Profesor Kozakiewicz był wybitnym chirurgiem, cenionym naukowcem i wykładowcą, dla którego praca była przede wszystkim wielką pasją. Trudno pogodzić się z myślą, że odszedł tak nagle, w okolicznościach, które pozostawiają poczucie wielkiej straty i niedowierzania" - czytamy w komunikacie.

W podobnym tonie o medyku wypowiadają się przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. "Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitny specjalista, człowiek wielkiej wiedzy, życzliwości i klasy, którego dorobek zawodowy, postawa oraz zaangażowanie stanowiły ważny wkład w rozwój chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej" - napisali w mediach społecznościowych chirurdzy.

Wypadek pod Łodzią na A1

O tym, że lekarz poniósł śmierć w wypadku informują między innymi stomatologiczne media branżowe. Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 w niedzielę około godziny 2.25 na jezdni w kierunku Gdańska, między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

Czołowe zderzenie na autostradzie A1 pod Łodzią
Czołowe zderzenie na autostradzie A1 pod Łodzią
Źródło zdjęcia: KP PSP w Koluszkach

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na autostradę pod prąd i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Audi. Sprawca wypadku zginął na miejscu. Trzy osoby z drugiego pojazdu trafiły do szpitala - przekazała asp. Aneta Kotynia, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Wśród rannych był prof. Kozakiewicz, który zmarł w szpitalu.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Zmarł prof. Marcin Kozakiewicz, wybitny chirurg
Zmarł prof. Marcin Kozakiewicz, wybitny chirurg
Źródło zdjęcia: Facebook / Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
jedraszewski CNB
"Skok na kasę" i "twierdza" Jędraszewskiego. "To postać tragiczna"
Czarno na białym
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
Wywiad medyczny
36 min
pc
Każde ukąszenie może się skończyć chorobą. "Musimy być czujni"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
1920x1080_4800_hp-0082
Nerwy, płacz, wstyd. Wymarzona komunia zamieniła się w koszmar
Polska
Międzyleś pożar lasu w powiecie wołomińskim
Dwa Black Hawki pomagają przy pożarze, trzy stoją w hangarze. Dlaczego?
Bartosz Żurawicz
Radosław Sikorski
Decyzja Zełenskiego, zapowiedź Nawrockiego. Sikorski komentuje
Polska
Donald Trump
Narada w Situation Room. Trump zdecyduje
Świat
Polskie F-35 "bez radarów"? Nie te
F-35 przyleciały do Polski "bez radarów"? Które to myśliwce
Michał Istel
Ulica Łużycka w Zgorzelcu
Znalazł na ulicy milion w worku i już nie oddał
Wrocław
Rozbój na Chmielnej
Brutalny rozbój w centrum Warszawy. Policja publikuje nagranie i szuka sprawców
WARSZAWA
Instytut Psychiatrii i Neurologii przy Sobieskiego
Znany szpital w poważnym kryzysie. Co z bezpieczeństwem pacjentów?
Piotr Wójcik
Robert Bąkiewicz
Jest decyzja sądu w sprawie Bąkiewicza
pap_20250814_1DY (1)
Szef MON reaguje na słowa prezydenta. "Powiedziałem prawdę"
Polska
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki w Sejmie
Nowe ekspertyzy w sprawie śmierci posła Litewki
Katowice
Donald Tusk
Tusk: decyzja Zełenskiego jest niepokojąca
Mikołaj Gątkiewicz
kierowczyni cnn
"Widziałem panią z telefonem w dłoni". Niecodzienna kontrola drogowa
Świat
Lech Wałęsa
Wałęsa: publicznie zdjąłem flagę ukraińską z piersi
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Anita Orban i Peter Magyar
Orban wyprzedza Magyara. Wyniki sondażu na Węgrzech
Świat
Pożar lasu pod Warszawą
"Front pożaru został zatrzymany". Ogień w lasach pod Warszawą
MAZOWSZE
Michał Sopiński
Żurek odwołał rektora uczelni. "Z powodu naruszenia przepisów"
Polska
Sejm
Posłowie o "poślubieniu psa". "Skandaliczne"
Marcin Złotkowski
Sąd okręgowy w Poznaniu
Pracownik zbrojeniówki aresztowany pod zarzutem szpiegostwa
Pożar pod Warszawą, akcja gaśnicza
Jak doszło do wielkiego pożaru. Policja sprawdza hipotezy
MAZOWSZE
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
Świat
Młodzież (zdjęcie ilustracyjne)
Nie pracują, nie kształcą się. Mówią, że to "stracone pokolenie"
Świat
Michał Woś
Decyzja sądu w sprawie Wosia. Prokuratura: nie podważa zasadności
Polska
Spalony wóz strażacki
Stracili wóz gaśniczy. Jeździł ponad 50 lat
MAZOWSZE
18-latek zaatakował 17-latka w tramwaju
Zaatakował nastolatka w tramwaju. Jest nagranie
Katowice
Dromader
Piloci Dromaderów tankują wodę w trzy minuty
WARSZAWA
Nowe Delhi, Indie
Największy bunt wobec premiera od 12 lat. Wszystko przez jedną wypowiedź
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki w drodze na spotkanie z przedstawicielami mediów przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
Nawrocki: zaproponowałem, by odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego
rumunia dron
Rosyjski dron w Rumunii. Jest decyzja Bukaresztu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica