Zderzenie ciężarówek na A1. Trasa w kierunku Gdańsk zablokowana

Poważne utrudnienia w ruchu drogowym na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Przed godziną 12, w miejscowości Natolina na 304. kilometrze autostrady zderzyły się dwa auta ciężarowe. - Na ten moment wiemy, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Trzeci pojazd próbował je ominąć i ugrzązł w pasie zieleni. Kierowcy samodzielnie opuścili kabiny przed przyjazdem służb - powiedział nam młodszy brygadier Mateusz Kotynia, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.
Kilka godzin utrudnień
Z pierwszych doniesień wynika, że kierowca jednej z ciężarówek najechał na tył naczepy drugiej.
Jak informuje straż pożarna, nikt nie ucierpiał, ale ze względu na gabaryty i typ pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin.
- Aktualnie czekamy na przyjazd Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego z Łodzi - dodał Kotynia.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: internauta