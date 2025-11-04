Zderzenie ciężarówek na A1. Trasa w kierunku Gdańsk zablokowana

Zderzenie dwóch ciężarówek na A1. Trasa zablokowana w kierunku Gdańska Źródło: Internauta

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poważne utrudnienia w ruchu drogowym na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Przed godziną 12, w miejscowości Natolina na 304. kilometrze autostrady zderzyły się dwa auta ciężarowe. - Na ten moment wiemy, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Trzeci pojazd próbował je ominąć i ugrzązł w pasie zieleni. Kierowcy samodzielnie opuścili kabiny przed przyjazdem służb - powiedział nam młodszy brygadier Mateusz Kotynia, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach.

Zderzenie ciężarówek na A1 Źródło: Kontakt24

Kilka godzin utrudnień

Z pierwszych doniesień wynika, że kierowca jednej z ciężarówek najechał na tył naczepy drugiej.

Jak informuje straż pożarna, nikt nie ucierpiał, ale ze względu na gabaryty i typ pojazdów, które brały udział w tym zdarzeniu, utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet kilka godzin.

- Aktualnie czekamy na przyjazd Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego z Łodzi - dodał Kotynia.

Zderzenie ciężarówek na A1 Źródło: Kontakt24

Zderzenie ciężarówek na A1 Źródło: internauta

OGLĄDAJ: TVN24 HD