Burmistrz zdecydował, co z ogromnym magazynem w malowniczej wsi

Jak już informowaliśmy w serwisie TVN24 +, w Charbicach Górnych w gminie Lutomiersk według planów ma powstać magazyn depozytowy Krajowej Administracji Skarbowej dla całej Polski. Obiekt ma mieć ponad pół kilometra długości i 14 metrów wysokości. Okoliczni mieszkańcy protestują, wskazując, że będzie w nim składowane w odległości niecałych 200 metrów od rzeki Ner, pod gołym niebem, dwa miliony litrów cieczy - alkoholi, paliw i innych materiałów ropopochodnych, pochodzących z przestępstw. Burmistrz gminy i miasta Lutomiersk liczył, że dzięki inwestycji do kasy samorządu wpłynie około 700 tysięcy złotych rocznie. Ale mówił też naszemu dziennikarzowi, że "jako burmistrz jest bardziej za, jako mieszkaniec bardziej na nie". Pod koniec czerwca zapewniał nas, że ostateczną decyzję, czy wyda zgodę na inwestycje, czy nie podejmie w lipcu. Słowa dotrzymał i zadzwonił do naszego dziennikarza informując o niej.

- Będzie decyzja odmowna na tę inwestycję - poinformował nas Jarosław Dębski. Przyznał, że dużą rolę w tej decyzji odegrali mieszkańcy. - Wszelkie rozmowy z mieszkańcami, czytanie ich komentarzy, ich podejścia. Oczywiście żyje tu, mieszkam, wychowywałem się z częścią z nich, więc dla mnie to też niezwykle ciężka decyzja, natomiast będzie decyzja odmowna, na dniach będzie ona przygotowana i wydana - podkreślił. Burmistrz przyznał, że o swojej decyzji poinformował już dyrekcję KAS. - Nie są zadowoleni, ale czekają na oficjalne pismo - powiedział.

Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej pod koniec czerwca mówiła, że planowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. - Tak naprawdę głównie zależy nam, żeby były tam składowane automaty do gier, ponieważ będzie to magazyn ogólnopolski. W obecnych magazynach (na terenie całej Polski jest ich kilka - red.) przechowujemy też różne substancje, takie jak paliwa i alkohol i po prostu już nie mamy miejsca - informowała Agnieszka Majchrzak.

Pytaliśmy co się stanie, jeśli będzie negatywna decyzja na budowę magazynu. - No to wtedy nie będzie magazynu, ale wykorzystamy przy tym całą ścieżkę administracyjną, odwoławczą. Ale do tej pory były analizy środowiskowe prowadzone i ten teren nie narusza tam całej przyrody, która jest dookoła, nie ma tam terenu chronionego - mówiła.

Zapewniała, że w Polsce funkcjonują takie magazyny i do tej pory nie było żadnych wycieków, żadnych sytuacji zagrażających przyrodzie.