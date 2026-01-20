Kryminalna zagadka sprzed 25 lat. Odtworzyli twarz zamordowanego

Łódź Źródło: Google Earth

Mężczyzna został znaleziony martwy w lesie koło Luboli w 1993 roku. Zwłoki znalazła osoba idąca przez las i zaalarmowała policjantów. Ciało było przysypane ziemią i ściółką, a mogiła ukryta pod stertą gałęzi. "Zwłoki ubrane były jedynie w majtki i skarpetę" - podaje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Mógł zginąć nawet w 1990 roku

Wstępne oględziny wskazywały, że mężczyzna mógł być ofiarą zbrodni, bo jego czaszka miała uszkodzenia mechaniczne. Potwierdzili to później biegli po sekcji zwłok. Na podstawie oceny stanu zwłok i ich zaawansowanego procesu rozkładu biegli oszacowali, że od zgonu i ukrycia ciała do jego znalezienia upłynęło od kilkunastu miesięcy do 2-3 lat.

- Nie wiemy, kim był ten mężczyzna i w jakich okolicznościach zginął. Próba dopasowania ofiary do osób uznanych w tamtym czasie za zaginione także się nie powiodła - powiedziała komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Sprawę pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prowadzą policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Teraz zdecydowali się oni opublikować wizerunek zamordowanego, który zrekonstuowali eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Zęby wskazują, że mógł być obywatelem byłego ZSRR

Na podstawie opinii biegłych medyków i ekspertów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oceniono, że zmarły to mężczyzna w wieku około 40 lat. Był wysoki, miał 182 cm wzrostu i szczupły. Włosy prawdopodobnie miał jasne. "Dość duże prawdopodobieństwo występowania włosów w odcieniu rudawym, kształtu lekko falistego" - podaje w komunikacie policja.

Według ekspertów zmarły mógł mieć jasne oczy, być może szaroniebieskie, dość długi, najprawdopodobniej lekko garbaty nos z widocznym w górnej okolicy garbkiem, wąski, a w dolnej okolicy prawdopodobnie przypłaszczony z powodu doznanego urazu. "Uzębienie mężczyzny miało cechy wybitnie charakterystyczne, czyli dwie koronki – prawdopodobnie złote – jedna w szczęce, druga w żuchwie. Na tej podstawie domniemywa się, że denat był obywatelem jednego z państw rosyjskojęzycznych" – informuje Machnik.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zwraca się do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości denata lub wyjaśnić okoliczności jego śmierci, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Łodzi, tel. 47-841-21-30 (w godz. 7.30-15.30), telefon zaufania Wydziału Kryminalnego 42-651-50-07 lub całodobowo pod alarmowy numer 112.

