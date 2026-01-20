Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Kryminalna zagadka sprzed 25 lat. Odtworzyli twarz zamordowanego

Eksperci zrekonstruowali wizerunek twarzy ofiary morderstwa z lat 90. XX wieku
Łódź
Źródło: Google Earth
Łódzka policja wraca do sprawy zabójstwa, do którego doszło w lesie koło Luboli (woj. łódzkie). Eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie na podstawie czaszki i szkieletu zmarłego zrekonstruowali jego wizerunek. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości denata proszone są o kontakt.

Mężczyzna został znaleziony martwy w lesie koło Luboli w 1993 roku. Zwłoki znalazła osoba idąca przez las i zaalarmowała policjantów. Ciało było przysypane ziemią i ściółką, a mogiła ukryta pod stertą gałęzi. "Zwłoki ubrane były jedynie w majtki i skarpetę" - podaje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Mógł zginąć nawet w 1990 roku

Wstępne oględziny wskazywały, że mężczyzna mógł być ofiarą zbrodni, bo jego czaszka miała uszkodzenia mechaniczne. Potwierdzili to później biegli po sekcji zwłok. Na podstawie oceny stanu zwłok i ich zaawansowanego procesu rozkładu biegli oszacowali, że od zgonu i ukrycia ciała do jego znalezienia upłynęło od kilkunastu miesięcy do 2-3 lat.

- Nie wiemy, kim był ten mężczyzna i w jakich okolicznościach zginął. Próba dopasowania ofiary do osób uznanych w tamtym czasie za zaginione także się nie powiodła - powiedziała komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Sprawę pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prowadzą policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Teraz zdecydowali się oni opublikować wizerunek zamordowanego, który zrekonstuowali eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Biegli odtworzyli twarz denata
Biegli odtworzyli twarz denata
Źródło: KWP Łódź

Zęby wskazują, że mógł być obywatelem byłego ZSRR

Na podstawie opinii biegłych medyków i ekspertów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oceniono, że zmarły to mężczyzna w wieku około 40 lat. Był wysoki, miał 182 cm wzrostu i szczupły. Włosy prawdopodobnie miał jasne. "Dość duże prawdopodobieństwo występowania włosów w odcieniu rudawym, kształtu lekko falistego" - podaje w komunikacie policja.

Według ekspertów zmarły mógł mieć jasne oczy, być może szaroniebieskie, dość długi, najprawdopodobniej lekko garbaty nos z widocznym w górnej okolicy garbkiem, wąski, a w dolnej okolicy prawdopodobnie przypłaszczony z powodu doznanego urazu. "Uzębienie mężczyzny miało cechy wybitnie charakterystyczne, czyli dwie koronki – prawdopodobnie złote – jedna w szczęce, druga w żuchwie. Na tej podstawie domniemywa się, że denat był obywatelem jednego z państw rosyjskojęzycznych" – informuje Machnik.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zwraca się do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości denata lub wyjaśnić okoliczności jego śmierci, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KWP w Łodzi, tel. 47-841-21-30 (w godz. 7.30-15.30), telefon zaufania Wydziału Kryminalnego 42-651-50-07 lub całodobowo pod alarmowy numer 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Łodzi

Udostępnij:
Czytaj także:
imageTitle
Sensacja w Lidze Mistrzów. Debiutant pokonał potentata
Najnowsze
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
METEO
Mark Carney
"Przyjaciele, teraz jest czas". Premier Kanady apeluje
Świat
Sebastien Lecornu
Premier Francji forsuje budżet. Sięga po ryzykowny mechanizm
BIZNES
Fakty po faktach - Marcin Kierwiński
Kierwiński o szefie SOP: gdyby to zależało ode mnie, byłaby dymisja
Polska
imageTitle
Plan transmisji 4. dnia Australian Open. Kolejny "polski dzień" w Melbourne
EUROSPORT
Cyklon Harry w Katanii na Sycylii
"Tak trudnej sytuacji jeszcze nigdy nie było". Ambasada ostrzega
BIZNES
Skrzyżowanie Płaskowickiej i Lanciego
Będzie kolejne rondo na jednej z głównych ulic Ursynowa
WARSZAWA
imageTitle
Klęska Polaków na zakończenie. Rywale z pierwszą wygrana od 28 lat
EUROSPORT
shutterstock_2504436901_1
Ten makaron święci triumfy
BIZNES
TUSK
"Europa nie może sobie pozwolić na słabość. Ani wobec wrogów, ani sojuszników"
Polska
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"Mówił wprost o wielkim sukcesie". Prezes Banku Światowego chwali Polskę
BIZNES
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
METEO
imageTitle
Dynamiczny prolog w Australii. Kwiatkowskiemu zabrakło 11 sekund
EUROSPORT
Opóźnione są pociągi
Zepsuty pociąg zablokował ruch na linii średnicowej
WARSZAWA
imageTitle
Polak wyleciał z czerwoną kartką. "Bardzo głupie zachowanie"
EUROSPORT
Donald Trump
Co wiadomo o Radzie Pokoju
Świat
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
Co mogło spowodować katastrofę? Wykluczyli jeden scenariusz
Świat
Zespół budowlany Centralnego Biura Studiów Budownictwa Przemysłowego
"Żyletkowiec" został zabytkiem
WARSZAWA
Oblodzenia usuwane są godzinami
Poważna awaria na trasie do Berlina. PKP powołuje sztab kryzysowy
Lubuskie
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Uderza w rynek pracy jak "tsunami". Niepokój rośnie
BIZNES
Alaksandr Łukaszenka
Osiem krajów chce dołączyć do Rady Pokoju. Kto zaakceptował zaproszenie?
Świat
Powódź w Tunisie w Tunezji
Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat
METEO
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Złoty pod wpływem politycznych napięć. "Niekorzystny splot czynników"
BIZNES
imageTitle
Niesamowite podanie i znakomite wykończenie. Akcja marzenie
EUROSPORT
Grenlandia
Wojska na stałe w Arktyce? Dania ma propozycję
Świat
Czapka Make America Go Away
Czapki w stylu MAGA hitem w Danii
Świat
Teren ósmego parku
Spacer po parku tylko z kartą wstępu
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro i Michał Romanowski podczas kampanii wyborczej w 2023 roku
Dlaczego sądy nic nie robią w sprawie Ziobry i Romanowskiego?
Gabriela Sieczkowska
Skrzyżowanie Grochowskiej z Zamieniecką - widok z drona
"Grochowska ma parametry autostrady". Od lat jest jedną z najniebezpieczniejszych ulic
Klaudia Kamieniarz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica