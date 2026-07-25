PILNE Dwójka dzieci zginęła w wypadku na drodze krajowej 74 pod Paradyżem Oprac. Filip Czerwiński |

Wypadek pod Paradyżem, DK 74 Źródło zdj. gł.: KW PSP w Łodzi

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W sobotę około godziny 18.30 na drodze krajowej numer 74, w miejscowości Wójcin w powiecie opoczyńskim, zderzyły się trzy samochody osobowe.

Wypadek na DK 74. Nie żyje dwójka dzieci

Mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał, że w wyniku wypadku zmarło dwoje dzieci w wieku 9 i 11. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi poinformowała, że rannych zostało także pięć osób.

Wypadek pod Paradyżem, DK 74 Źródło zdjęcia: KW PSP w Łodzi

- Kierowca Peugeota, jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc, zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Toyotą, a później uderzył w Nissana. Dwoje jadących Peugeotem dzieci w wieku 9 i 11 lat, pomimo resuscytacji, zmarło na miejscu wypadku - przekazał Piliński.

Droga zablokowana w obu kierunkach

W wyniku zdarzenia pięć osób zostało rannych, a na miejscu wciąż pracują ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Według dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi, trasa między Sulejowem a Paradyżem może być zablokowana nawet do północy. Policja wprowadziła objazdy.

Wójcin, powiat opoczyński Źródło zdjęcia: Google Maps

W akcji ratowniczej brały udział dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz załoga helikoptera LPR, a także sześć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej z okolicy.