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PILNE

Dwójka dzieci zginęła w wypadku na drodze krajowej 74 pod Paradyżem

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Wypadek pod Paradyżem, DK 74
Wypadek pod Paradyżem, DK 74
Źródło zdj. gł.: KW PSP w Łodzi 
Dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat zginęło w wypadku na drodze krajowej numer 74 w miejscowości Wójcin (Łódzkie) pod Paradyżem. Pięć osób zostało rannych.

W sobotę około godziny 18.30 na drodze krajowej numer 74, w miejscowości Wójcin w powiecie opoczyńskim, zderzyły się trzy samochody osobowe.

Wypadek na DK 74. Nie żyje dwójka dzieci

Mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał, że w wyniku wypadku zmarło dwoje dzieci w wieku 9 i 11. Z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi poinformowała, że rannych zostało także pięć osób.

Wypadek pod Paradyżem, DK 74
Wypadek pod Paradyżem, DK 74
Źródło zdjęcia: KW PSP w Łodzi 

- Kierowca Peugeota, jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc, zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Toyotą, a później uderzył w Nissana. Dwoje jadących Peugeotem dzieci w wieku 9 i 11 lat, pomimo resuscytacji, zmarło na miejscu wypadku - przekazał Piliński.

Droga zablokowana w obu kierunkach

W wyniku zdarzenia pięć osób zostało rannych, a na miejscu wciąż pracują ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Według dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi, trasa między Sulejowem a Paradyżem może być zablokowana nawet do północy. Policja wprowadziła objazdy.

Wójcin, powiat opoczyński
Wójcin, powiat opoczyński
Źródło zdjęcia: Google Maps

W akcji ratowniczej brały udział dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz załoga helikoptera LPR, a także sześć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej z okolicy.

Źródło: PAP
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Tagi:
ruch drogowyWypadkidzieciPolicjaDrogi w PolsceŁódzkiewojewództwo łódzkie
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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