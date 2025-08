Dwie nielegalne linie produkcyjne, blisko sześć ton zabezpieczonego tytoniu

Policja namierzyła dwie, nielegalne linie produkcyjne Źródło: tvn24.pl

- Podczas czynności zabezpieczono między innymi blisko sześć ton tytoniu i suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy oraz dwie linie do produkcji tytoniu do palenia, w tym maszyny do krojenia i osuszania tytoniu - przekazał rzecznik komendanta bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej porucznik SG Piotr Zakielarz. Rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej aspirant Justyna Pasieczyńska zaznaczyła, że wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to blisko pięć milionów złotych, a gdyby tytoń trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie osiem milionów złotych.

Trzy osoby aresztowane

- Na miejscu zatrzymano trzy osoby podejrzewane o produkcję, przechowywanie i handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy - przekazał rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podkomisarz Krzysztof Wrzesiński. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszały zarzuty, a sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich trzymiesięcznego aresztu. W akcji brali udział funkcjonariusze z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG w Przemyślu wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do aresztu trafiły trzy osoby Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

