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Łódź

Najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości w Polsce już działa

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Odcinkowy pomiar prędkości (zdjęcie ilustracyjne)
Na drogach będzie więcej odcinkowych pomiarów prędkości
Źródło wideo: Paweł Szot/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Zaczyna się od węzła Piotrków Trybunalski Południe, a kończy przy węźle Kamieńsk i ma ponad 19 kilometrów długości. Mowa o działającym od niedawna na autostradzie A1 odcinkowym pomiarze prędkości, który jest obecnie najdłuższy w Polsce.

W sumie na autostradzie A1 w województwie łódzkim kierowcy trafią na kilka odcinków, gdzie obowiązuje odcinkowy pomiar prędkości. Tak jest między innymi od Radomska do Mykanowa już na terenie województwa śląskiego, wcześniej OPP jest pomiędzy Kamieńskiem i Radomskiem i pomiędzy Kutnem i Piątkiem. W ostatnich dniach uruchomiono pomiar prędkości w nowym miejscu na A1.

Najdłuższy OPP w Polsce

Najdłuższy, bo ponad 19-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1 obowiązuje od niedawna na odcinku Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk. Samochody osobowe, motocykle oraz auta dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony mogą poruszać się tam poruszać z prędkością maksymalną 140 km/h Pojazdy ciężarowe, autobusy, a także samochody z przyczep do 80 km/h. Jazda z dozwoloną maksymalną prędkością - według wyliczeń - pozwala pokonać ten odcinek w około 16 i pół minuty.

Odcinkowy pomiar powstanie na S8 (zdjęcie ilustracyjne)
Odcinkowy pomiar powstanie na S8 (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Archiwum TVN24

Czym jest OPP?

Odcinkowy pomiar prędkości to system automatycznej kontroli prędkości pojazdów na określonym odcinku drogi. Nie sprawdza on prędkości tylko w jednym miejscu, ja dzieje się to w przypadku zwykłego fotoradaru ustawionego przy drodze. OPP sumuje cały przejazd pomiędzy dwoma punktami kontrolnymi, wyciągając średnią. Systemy zniechęca kierowców, do łamania przepisów i przekraczania dozwolonej prędkości. Za przekroczenie prędkości najniższe mandaty w ramach OPP zaczynają się od 100 złotych i dwóch punktów karnych. Za najbardziej rażące przekroczenia prędkości kierowcy mogą zostać ukarani mandatami do nawet 2500 złotych i 15 punkami karnymi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Piotrków TrybunalskiKamieńskŁódzkiewojewództwo łódzkieAutostrada A1Odcinkowy Pomiar PrędkościMandaty
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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