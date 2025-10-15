Logo strona główna
Łódź

Zawiązana torba, w środku żywy noworodek. Matka stanie przed sądem

Pustostan przy Zgierskiej 43 w Łodzi
Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi o sprawie matki noworodka (film sprzed wydania decyzji o areszcie)
Źródło: TVN24
Przed sądem w Łodzi stanie 36-latka, która urodziła i następnie porzuciła noworodka w pustostanie przy ulicy Zgierskiej. Według śledczych kobieta działa w zamiarze bezpośrednim i chciała zabić dziecko. Prokurator wnioskuje o karę 25 lat więzienia dla oskarżonej.
Kluczowe fakty:
  • Żywego noworodka odnalazł przez przypadek mężczyzna we wtorek, 15 kwietnia 2025 roku wieczorem. Na początku myślał, że to małe koty zawinięte w foliową reklamówkę.
  • Noworodek trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jego stan był stabilny.
  • Prokuratura przedstawiła matce dziecka zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem ewentualnym.
  • Kobieta stanie przed sądem. Prokurator będzie wnioskować o 25 lat więzienia dla 36-latki.

O akcie oskarżenia skierowanym do sądu w Łodzi przeciwko 36-latce poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, prokurator Paweł Jasiak.

- Szereg okoliczności wskazuje na to, iż podjęła ona świadomą i przemyślaną decyzję o zabiciu dziecka. Wskazuje na to między innymi fakt, że nie udała się do szpitala, nie wezwała pomocy medycznej, a po akcji porodowej oddaliła się z miejsca i nie poinformowała o zdarzeniu czekającego na nią mężczyznę. Po dotarciu do mieszkania natomiast wyprała ubrania i wykąpała się. Samo dziecko zawiązane było w torbie na ciasny supeł, który wymagał rozerwania torby - przekazał prokurator Jasiak. Dodał, że prokurator zamierza wnosić o karę 25 lat pozbawienia wolności dla kobiety.

fot. Piotr Krysztofiak
Pustostan przy Zgierskiej 43 w Łodzi
Źródło: tvn24.pl

Żywy noworodek w pustostanie

Do zdarzenia doszło we wtorek. Około godziny 20.20 do dyżurnego policji zadzwonił przypadkowy świadek, informując, że w jednym z pustostanów przy ulicy Zgierskiej odnaleziony został żywy noworodek. Na miejsce pojechały służby. Jak udało na się ustalić, dziewczynka została urodzona tego samego dnia, była zawinięta w reklamówkę "znanego dyskontu" spożywczego, a temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 27 stopni Celsjusza. Dziecko trafiło na oddział neonatologii jednego z łódzkich szpitali. - Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wszedł przez przypadek do pustostanu przy ulicy Zgierskiej, usłyszał dźwięki, które skojarzyły się z miauczeniem małych kotów. Myślał, że w leżącej tam reklamówce są koty, kiedy ją rozerwał, okazało się, że znajduje się w niej małe dziecko - określane jest, że do dwóch godzin po porodzie łącznie z łożyskiem - informował nas w kwietniu prokurator Paweł Jasiak.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Zgierskiej w Łodzi
Do zdarzenia doszło przy ulicy Zgierskiej w Łodzi
Źródło: tvn24.pl

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

