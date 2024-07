Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Bartosza K. na 25 lat więzienia za zabójstwo i znieważenie zwłok, decydując, że karę będzie odbywał w warunkach terapeutycznych. Oskarżony został też pozbawiony praw publicznych na 10 lat. - Był brutalny i konsekwentny. Zaczął dusić ofiarę, dźgać nożem, później skakać mu po klatce piersiowej i - jak sam opisał - opierając się o ścianę wpychać piętę w klatkę piersiową do momentu, aż usłyszał chrupnięcie charakterystyczne dla łamania kości. Była to brutalność związana z chęcią pozbawienia życia. Dlatego sąd przyjął, że działał z motywacji zasługującej na szczególne potępienie - uzasadniał sędzia Adam Karowicz.

Wyrok nie jest prawomocny. Reprezentujący oskarżonego mecenas Igor Retecki powiedział po ogłoszeniu wyroku, że wystąpi do sądu o jego pisemne uzasadnienie i dopiero wtedy zdecyduje, czy wnosić apelację.

To miał być pożar. Odnaleziono ciało z ranami szyi

Do zdarzenia doszło w niedzielę (1 stycznia) po godzinie 19. Strażacy zostali wezwani do pożaru mieszkania w kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. W lokalu odnaleźli zwęglone zwłoki 50-letniego mężczyzny. Jak ustalił wówczas nasz dziennikarz i co potwierdziła później prokuratura, w okolicach szyi zmarłego ujawniono rany, prawdopodobnie zadane nożem. Jeszcze tego samego wieczora policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek z tą sprawą.