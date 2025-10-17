Nożem uderzał w klatkę piersiową, głowę i bark. Poszło o kobietę

Do zdarzenia doszło 9 października 2025 na ulicy Krzemienieckiej w Łodzi. Policjanci otrzymali zgłoszenie od świadka, który poinformował, że do jednego ze sklepów wszedł zakrwawiony mężczyzna proszący o wezwanie pogotowia.
Ciosy nożem w klatkę piersiową, głowę i bark
Jak informuje aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, na miejsce wysłany został patrol policji. Obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego przetransportował rannego do szpitala. - Okazało się, że sprawca podczas sprzeczki o dziewczynę, ugodził nożem pokrzywdzonego w klatkę piersiową, głowę i bark, a następnie uciekł w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze intensywnie szukali sprawcy, sprawdzili teren przyległy do miejsca zdarzenia. Jeden z patroli dzielnicowych, zauważył i zatrzymał mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego. Okazał się nim 27-letni łodzianin. Mężczyzna do tej pory nie był notowany - przekazuje policjantka.
27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie. Sąd w Łodzi aresztował go na trzy miesiące.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łodzi