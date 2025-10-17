Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje
Łódź

Nożem uderzał w klatkę piersiową, głowę i bark. Poszło o kobietę

27-latek został tymczasowo aresztowany
Łódź
Źródło: Google Maps
Policjanci z Łodzi zatrzymali 27-latka, który zaatakował nożem partnera swojej byłej dziewczyny. Napastnik zadał ciosy w klatkę piersiową, głowę i bark. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa.

Do zdarzenia doszło 9 października 2025 na ulicy Krzemienieckiej w Łodzi. Policjanci otrzymali zgłoszenie od świadka, który poinformował, że do jednego ze sklepów wszedł zakrwawiony mężczyzna proszący o wezwanie pogotowia.

Podbiegał od tyłu i atakował kobiety. Zatrzymany 41-latek w więzieniach spędził 20 lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podbiegał od tyłu i atakował kobiety. Zatrzymany 41-latek w więzieniach spędził 20 lat

Ciosy nożem w klatkę piersiową, głowę i bark

Jak informuje aspirant Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, na miejsce wysłany został patrol policji. Obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego przetransportował rannego do szpitala. - Okazało się, że sprawca podczas sprzeczki o dziewczynę, ugodził nożem pokrzywdzonego w klatkę piersiową, głowę i bark, a następnie uciekł w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze intensywnie szukali sprawcy, sprawdzili teren przyległy do miejsca zdarzenia. Jeden z patroli dzielnicowych, zauważył i zatrzymał mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego. Okazał się nim 27-letni łodzianin. Mężczyzna do tej pory nie był notowany - przekazuje policjantka.

27-latek został tymczasowo aresztowany
27-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło: KMP w Łodzi

27-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi dożywocie. Sąd w Łodzi aresztował go na trzy miesiące.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Łodzi

Udostępnij:
TAGI:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaProkuraturaSądWymiar sprawiedliwości
Czytaj także:
Wypadek na S7
Dachowanie busa pod Grójcem. 11 osób w szpitalu
WARSZAWA
Pilne
Polski autokar zderzył się z ciężarówką w Austrii. Jedna osoba nie żyje, ranni
Świat
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
BIZNES
Michał Woś - Dariusz Matecki
Prokurator krajowy: będą akty oskarżenia dla Mateckiego i Wosia
Polska
Donald Trump
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
BIZNES
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
METEO
imageTitle
Pytania o Lewandowskiego. Urban zdziwiony
EUROSPORT
imageTitle
Djoković przeprosił i wskazał winnego
Najnowsze
imageTitle
Ból na korcie, urodziny w szpitalu. "Nowy poziom komizmu"
EUROSPORT
Paweł S.
Twórca Red is Bad "składa obszerne wyjaśnienia"
Polska
imageTitle
Złamią postanowienia. Śmigłowce w akcji
EUROSPORT
shutterstock_2605990009
"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA
BIZNES
shutterstock_2652332491
Kolejka w sklepie? Wychodzą. Prysznic rano? Odpada. Życie z POTS
Zuzanna Kuffel
W Barcicach w Małopolsce doszło do potrójnego zabójstwa
Zabójstwo w Barcicach. "Można było zapobiec tragedii"
Polska
17 0730 1na1 gosc-0004
Sprawa Collegium Humanum. "Przygotowywany jest akt oskarżenia dotyczący 29 osób"
Polska
GettyImages-106698166
Nie żyje gitarzysta i założyciel Kiss. Ace Frehley miał 74 lata
Martyna Nowosielska-Krassowska
Sędzia Piotr Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Sędzia Hofmański laureatem Nagrody im. Edwarda J. Wende
Polska
Wypadek pod Warszawą
Wypadek pod Warszawą. Cztery osoby ranne, w tym dziecko
WARSZAWA
Biskup Olav Fykse Tveit wygłosił przeprosiny
Biskup przed barem. Kościół przeprasza społeczność LGBT
Świat
Protestujący starli się z funkcjonariuszami policji w trakcie demonstracji w Limie w Peru
Co się dzieje w Peru? Chcą wprowadzić stan wyjątkowy
Świat
Po burzy gradowej w Boliwii
Ulice jak strumienie, biało na chodnikach. "Nigdy nie padało tak intensywnie"
METEO
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES
Jednym z objawów dysautonomii są zawroty głowy i kołatanie serca w pozycji stojącej
Duszności, zasłabnięcia i palpitacje, a kardiolodzy rozkładają ręce. Czym jest zespół POTS?
Zuzanna Kuffel
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Krok w kierunku bezpieczeństwa i godności. Apeluję do prezydenta, by podpisał"
Polska
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Uczą nauczycieli, jak jeździć na hulajnodze elektrycznej
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
"Bułka w piekarniku". Wspaniałe wieści od polskiej medalistki olimpijskiej
EUROSPORT
imageTitle
Po tych słowach lekarza skończył karierę. Problemy zaczęły się w Polsce
EUROSPORT
Donald Trump zaprezentował makiety łuku triumfalnego
Trump gra Tomahawkami dla Ukrainy. "Potrzebujemy ich"
Świat
Hamas przejmuje kontrolę nad Strefą Gazy
Trump grozi Hamasowi. "Nie będziemy mieć innego wyjścia"
Świat
John Bolton
Były człowiek Trumpa oskarżony
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica