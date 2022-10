Wyprzedzał na podwójnej ciągłej i na przejściu dla pieszych. Na kolejnym omal nie potrącił kobiety

Do zdarzenia doszło we wtorek (15 października) na ulicy Tatrzańskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Przybyszewskiego w Łodzi. Profil na Facebooku LDZ zmotoryzowani Łodzianie udostępnił film od jednego z kierowców, który nagrał, jak kierujący białym mercedesem trzykrotnie złamał przepisy ruchu drogowego i niemal potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych nastolatkę.

Policja: spowodował zagrożenie w ruchu drogowym, otrzymałby 32 punkty karne

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy młodszą aspirant Jadwigę Czyż z łódzkiej drogówki. Policjantka wyliczyła, że kierujący mercedesem dopuścił się trzech wykroczeń. - Po pierwsze, kierowca wyprzedzał inne pojazdy na podwójnej linii ciągłej, za co grozi 200 złotych mandatu i pięć punktów karnych. Po drugie, doszło do wyprzedzania przed przejściem dla pieszych, a za to grozi 1500 złotych mandatu i 15 punktów karnych. Kolejnym wykroczeniem jest spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym innego niż kolizja - za to taryfikator przewiduje również 1500 złotych mandatu i 12 punktów karnych - wylicza Czyż.