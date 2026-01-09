Uderzył autem w ciężarówkę, zmarł w karetce

Strażacy zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej numer 71 w Łodzi otrzymali o godzinie 5.24. - Na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z pojazdem osobowym - przekazywał dyżurny łódzkiej straży pożarnej.
W aucie osobowym uwięziony był 45 latek. - Strażacy wykonywali dostęp, wydobyli go i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który prowadził na miejscu resuscytację krążeniowo-oddechową - informuje brygadier Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Rannemu mężczyźnie udało się przywrócić czynności życiowe, ale niestety zmarł w karetce, w drodze do szpitala.
Policja ustala okoliczności
Okoliczności zdarzenia bada policja. Według wstępnych ustaleń mężczyzna kierujący toyotą jechał ulicą Okólną i przy skrzyżowaniu z ulicą Zgierską uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd ciężarowy.
- Kierujący pojazdem ciężarowym 36-letni kierowca był trzeźwy - przekazał młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Droga była całkowicie zablokowana, wciąż występują tam utrudnienia. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.
Autorka/Autor: FC/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Zgierz