Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 1 na stacji benzynowej przy Alei Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 43. Strażacy otrzymali informację o wycieku gazu.
Ewakuacja i utrudnienia
Na miejscu pracuje 14 zastępów PSP.
- Uszkodzony został zawór główny przy zbiorniku liczącym blisko 5 tysięcy litrów gazu, brak osób poszkodowanych. Z pobliskich budynków ewakuowano 30 osób oraz 4 pracowników stacji. Na miejscu jest autobus MPK dla osób ewakuowanych. Wyciek udało się zatamować. Obecnie na stacji zastępy oczekują na przyjazd firmy, która przetłoczy gaz ze zbiornika - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.
Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie informował w mediach społecznościowych o utrudnieniach w ruchu. W związku z działaniem służb na stacji nie można było przejechać przez skrzyżowanie Dąbrowskiego z Podgórną i skrzyżowanie Rydza Śmigłego z Dąbrowskiego, co spowodowało niemałe korki w tej części miasta.
