Łódź Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 1 na stacji benzynowej przy Alei Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 43. Strażacy otrzymali informację o wycieku gazu.

Ewakuacja i utrudnienia

Na miejscu pracuje 14 zastępów PSP.

- Uszkodzony został zawór główny przy zbiorniku liczącym blisko 5 tysięcy litrów gazu, brak osób poszkodowanych. Z pobliskich budynków ewakuowano 30 osób oraz 4 pracowników stacji. Na miejscu jest autobus MPK dla osób ewakuowanych. Wyciek udało się zatamować. Obecnie na stacji zastępy oczekują na przyjazd firmy, która przetłoczy gaz ze zbiornika - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum Łodzi Źródło: KM PSP w Łodzi

Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie informował w mediach społecznościowych o utrudnieniach w ruchu. W związku z działaniem służb na stacji nie można było przejechać przez skrzyżowanie Dąbrowskiego z Podgórną i skrzyżowanie Rydza Śmigłego z Dąbrowskiego, co spowodowało niemałe korki w tej części miasta.

Okoliczne ulice zostały zamknięte dla ruchu Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie