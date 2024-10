Jak poradzić sobie ze zmienioną organizacją ruchu w pobliżu łódzkich cmentarzy? Jak najłatwiej dotrzeć na groby bliskich bez stania w długich korkach? Z których dróg nie będzie można skorzystać? Podajemy wskazówki, jak sprawnie poruszać się w świąteczny weekend.

Cmentarz Szczecińska

Jedna z największych łódzkich nekropolii. Jak co roku ul. Szczecińska będzie jednokierunkowa w stronę Zgierza na odcinku od św. Teresy do Sianokosy.

Nie dotyczy to autobusów MPK Łódź. Ponadto ul. Hodowlana będzie zamknięta dla ruchu, aby zapewnić dojście do cmentarza. Jeśli chcemy dojechać do parkingu musimy skierować się od ul. Kąkolowej.

Zmiany obowiązują od godz. 12:00, 31 października do 2 listopada.

Organizacja ruchu w pobliżu cmentarza przy Szczecińskiej lodz.pl

Cmentarz Radogoszcz

Najważniejsza zmiana to wjazd i wyjazd z parkingu u zbiegu Zgierskiej i Liściastej. Aby usprawnić ruch na skrzyżowaniu wjazd jest możliwy tylko na prawoskręcie, więc trzeba wjechać od ul. Zgierskiej w Liściastą i na parking. Tak samo możliwy jest wyjazd – skręcimy tylko w prawo w Liściastą w stronę Włókniarzy. Ponadto jednokierunkowa będzie ul. Sowińskiego od Zgierskiej do Świetlanej, a Świetlaną pojedziemy w stronę ul. Sasanek.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Organizacja ruchu w pobliżu cmentarza na Radogoszczu lodz.pl

Cmentarz Doły

Możliwe będzie parkowanie skośne na buspasie na al. Palki po obu stronach jezdni od Wojska Polskiego do Telefonicznej. Ponadto dla wygospodarowania miejsc parkingowych jak co roku ulice: Matejki, Druckiego-Lubeckiego i Tamka, będą jednokierunkowe. Wjeżdżamy w Matejki od Pomorskiej i dalej w Druckiego-Lubeckiego do Tamka, którą można wrócić do Pomorskiej. Ulica Telefoniczna od Palki do Tamka i Smutna od Palki do Doły będą zamknięta dla ruchu.

Zmiany obowiązują od godz. 12:00 31 października do 2 listopada.

Organizacja ruchu w pobliżu cmentarza na Dołach. lodz.pl

Cmentarz Rzgowska

Przy cmentarzu św. Franciszka nie skręcimy w lewo z Rzgowskiej w Chóralną. Ponadto stara Rzgowska będzie jednokierunkowa od Chóralnej w stronę krańcówki na Kurczakach, a ul. Komorniki przejedziemy tylko w stronę Sternfelda.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Organizacja ruchu w pobliżu cmentarza przy Rzgowskiej. lodz.pl

Cmentarz Kurczaki

Jak co roku zamknięta będzie ul. Kurczaki od Rzgowskiej do Ogniskowej. Kursować będą nią autobusy MPK Łódź. Dojazd na cmentarz możliwy będzie samochodem od Sternfelda i św. Wojciecha. Pamiętajmy, aby nie pozostawiać samochodów na Szumnej i Powszechnej oraz po wschodniej stronie Sternfelda gdzie obowiązuje zakaz parkowania. Natomiast jadąc od Zygmunta trzeba skręcić w Ideową, która będzie jednokierunkowa do Rolniczej, a w drugą stronę jednokierunkowa będzie ul. Konopnickiej.

Ponadto, aby ułatwić dojazd w dniach 31 października – 3 listopada otwarty dla ruchu będzie remontowany ciąg ulic Zapolskiej i Płaska, co zapewni wygodniejszy dojazd z Dąbrowy do cmentarza na Kurczakach.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Ogranizacja ruchu w pobliżu cmentarza Kurczaki. lodz.pl

Cmentarz Mania

Zamknięty mamy przejazd ul. Siewną. W tym roku całość ruchu zostanie skierowana przez ul. Biegunową. Natomiast dalej będziemy poruszać się jednokierunkową do centrum ul. Srebrzyńską, a w stronę Teofilowa przejedziemy ul. Solec. Ponadto Siewna i Wieczność będą jednokierunkowe. Wjeżdżamy od Borowej i kierujemy się do Srebrzyńskiej.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Cmentarz Mania. Zmiana organizacji ruchu. lodz.pl

Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej

Ulica Srebrzyńska będzie jednokierunkowa od Kasprzaka w kierunku Cmentarnej. Dalej pojedziemy św. Jerzego do Legionów. Sama Cmentarna pomiędzy św. Jerzego, a Legionów będzie przeznaczona wyłącznie dla komunikacji miejskiej. Ponadto Ogrodowa pomiędzy Cmentarną, a Karskiego będzie jak co roku wyłączona z ruchu i przeznaczona dla pieszych. Zwłaszcza 1 listopada warto skorzystać z parkingu w Manufakturze i łatwo stąd przejść na cmentarz.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Cmentarz Stary przy Ogrodowej. Organizacja ruchu lodz.pl

Cmentarz Zarzew

Jjeśli kierujemy się od strony Dąbrowy, pieszo przejdźmy chodnikiem naprzeciwko cmentarza i dopiero na drugą stronę przejściem dla pieszych przy bramie cmentarza. Od 31 października do końca 3 listopada ul. Lodowa będzie zamknięta dla ruchu od Przybyszewskiego do Andrzejewskiej, ale kursować będą nią w dwóch kierunkach autobusy, aby zapewnić dojazd bezpośrednio na cmentarz.

Zmiany obowiązują od godz. 12:00 31 października do końca 3 listopada.

Cmentarz Zarzew, zmiana organizacji ruchu lodz.pl

Cmentarz na Rudzie Pabianickiej

Jadąc do cmentarza na Rudzie od strony ul. Pabianickiej możemy skorzystać z ul. Ciechocińskiej, którą dotrzemy do ul. Mierzejowej. Ta będzie dostępna dla ruchu do ul. Pogorzel. Dalszy odcinek pod bramą cmentarza wraz z odcinkiem ul. Konnej będzie zamknięty dla ruchu. Farną do Albańskiej, za pośrednictwem której można dojechać do parkingu przy Poziomej. Powrót będzie możliwy do Konnej, gdzie trzeba będzie skręcić w lewo, aby wrócić do Farnej. Natomiast jeśli dojeżdżamy od ul. Rudzkiej do ul. Farną możemy dojechać do Albańskiej, za pośrednictwem której dotrzemy do parkingu pod cmentarzem. Stąd wrócimy skręcając w lewo w Konną i ponownie do Farnej.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Cmentarz na Rudzie Pabianickiej, zmiana organizacji ruchu lodz.pl

Cmentarz w Łagiewnikach

Do cmentarza w Łagiewnikach dojechać będzie można od strony drogi krajowej nr 71 prowadzącej od Zgierza do Strykowa. Ulica Godlewskiego będzie jednokierunkowa w stronę ul. Przyklasztorze. W tym roku dojazd znacznie się ułatwi dzięki niedawno ułożonej, nowej asfaltowej nawierzchni na Godlewskiego.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Cmentarz przy Sopockiej

Jak co roku przy cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Sopockiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Wjazd możliwy będzie od Pabianickiej w Ewangelicką i dalej Sopocką dojedziemy do Odrzańskiej.

Zmiany obowiązują 1 listopada.

Cmentarz przy Sopockiej, zmiana organizacji ruchu lodz.pl

W czasie świątecznego weekendu miejski przewoźnik zmienił organizację komunikacji publicznej. Zmiany na mapie poniżej:

Zmiana pracy komunikacji publicznej w świąteczny weekend. lodz.pl

Autorka/Autor:bż

Źródło: tvn24.pl/lodz.pl