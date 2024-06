Pod pozorem pracy lub zaproszeń sprowadzili ponad dwa tysiące osób z Ukrainy i Białorusi

Jak poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, 26-latek usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą, mającą na celu organizowanie cudzoziemcom nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Grozi mu nawet do 15 lat więzienia. To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Do tej pory zarzuty przedstawiono 26 osobom. - Czterech podejrzanych to mężczyźni w wieku od 24 do 26 lat, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To obywatele Białorusi, Polski i Ukrainy. Wśród nich jest adwokat, któremu postawiono zarzut poplecznictwa i nakłaniania składania do fałszywych zeznań - przekazał Kopania.