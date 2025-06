W mieście trwa remont, 66-latek postanowił skorzystać

W samochodzie było 12 płyt chodnikowych. 66-latek chciał je przewieźć na działkę Źródło: Straż Miejska w Łodzi

Do zdarzenia doszło w weekend w ścisłym centrum Łodzi. Patrol straży miejskiej zauważył zaparkowany na trawniku, w pobliżu remontowanego chodnika, samochód. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, co się dzieje.

Tłumaczenie 66-latka

Jak informują, obok auta krzątał się starszy mężczyzna, który pakował do środka płyty chodnikowe przeznaczone do remontu. "Zapytany, co robi, odpowiedział spokojnie: 'Biorę sobie kilka płyt na działkę, chodnik robię'. W bagażniku i na tylnych siedzeniach samochodu funkcjonariusze stwierdzili zapakowanych już 12 płyt chodnikowych. Za niszczenie zieleni mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 500 złotych" - zrelacjonowali strażnicy w mediach społecznościowych.

Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło: Straż Miejska w Łodzi

Na miejsce wezwano patrol policji, który zajmie się sprawą pod kątem kradzieży materiałów budowlanych.

