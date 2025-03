Trzylatek boso na ulicy, w mieszkaniu kompletnie pijane kobiety i niemowlę

Trzylatek chodził boso, na sobie miał pampersa i body

Dwie pijane kobiety i trzymiesięczne dziecko w mieszkaniu

Po wejściu do mieszkania - jak przekazuje rzeczniczka KMP w Łodzi - funkcjonarousze zobaczyli dwie śpiące kobiety, od których wyczuwalna była silna woń alkoholu i trzymiesięczne dziecko. Obie są obywatelkami Ukrainy. - Badanie 29- i 26-latki wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie u każdej z kobiet. Nieodpowiedzialne matki zostały zatrzymane, a o sytuacji zostanie poinformowany sąd rodzinny, który zadecyduje o losie małoletnich. Wstępna kwalifikacja to narażenie na niebezpieczeństwo osoby, wobec której sprawuje się opiekę, co zagrożone jest karą do pięciu lat więzienia - podsumowuje aspirant Sowińska. Postępowanie wobec kobiet nadzoruje Prokuratura Rejonowa Łódź-Polesie.